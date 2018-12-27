

19-и 44-летняя женщины поступили в больницу с различными травмами, полученными в аварии на федеральной трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, на 770 километре автодороги лоб в лоб столкнулись легковушка "Датсун Ми-До" и большегруз «Вольво F».

По предварительной информации, женщина за рулем «Датсуна» не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. В результате легковушка врезалась в ехавший по своей полосе большегруз.



