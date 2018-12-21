Политика

25 лет Волгоградской облдуме: награды нашли своих героев (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Политика 21.12.2018 17:14
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21.12.2018 17:14


Сегодня депутаты Волгоградской областной думы всех пяти созывов провели торжественную встречу. В большом зале администрации региона наградили самых активных бывших и действующих законодателей, сообщает ИА «Высота 102». 

За заслуги в развитии парламентаризма и в честь памятной даты им вручили почетные знаки, юбилейные медали, грамоты и благодарственные письма. В зале царила по истине теплая атмосфера, напоминавшая больше встречу старых друзей. 

Участие в праздничном мероприятии приняли губернатор Волгоградской области, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители силовых ведомств и общественных объединений. 
Еще больше снимков – в фотогалерее.

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