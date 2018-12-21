25 лет Волгоградской облдуме: награды нашли своих героев (ФОТОРЕПОРТАЖ)





Сегодня депутаты Волгоградской областной думы всех пяти созывов провели торжественную встречу. В большом зале администрации региона наградили самых активных бывших и действующих законодателей, сообщает ИА «Высота 102».





За заслуги в развитии парламентаризма и в честь памятной даты им вручили почетные знаки, юбилейные медали, грамоты и благодарственные письма. В зале царила по истине теплая атмосфера, напоминавшая больше встречу старых друзей.





Участие в праздничном мероприятии приняли губернатор Волгоградской области, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители силовых ведомств и общественных объединений.

Еще больше снимков – в фотогалерее.



