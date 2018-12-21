ВМК "Красный Октябрь" разрешили складировать под Волгоградом отходы производства

Экология 21.12.2018 12:09
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21.12.2018 12:09
Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" исполнил решение суда и получил лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, сообщил ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Николай Костенко.
Отметим, что речь идет о получении разрешения на размещение шламов ВМК "Красный Октябрь" на площадке в Городищенском районе.
Так, Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой еще в 2016 году была проведена проверка в отношении предприятия. Было установлено, что "Красный Октябрь" осуществляет размещение и захоронение отходов на шламонакопителе в Городищенском районе в отсутствие предусмотренной законодательством лицензии. Был подан иск в Краснооктябрьский районный суд, который вынес решение о приостановке размещения шламов предприятия на данной площадке до тех пор, пока комбинат не получит соответствующую лицензию.
Костенко пояснил, что в декабре этого года предприятие исполнило решение суда от 2016 года, получило лицензию на размещение отходов.
Как ранее сообщало информагентство, в 2015 году предприятие незаконно разместило на шламонакопителе около 2 тысяч тонн отходов. Несмотря на то, что тогда руководство "Красного Октября" издало распоряжения о приостановке эксплуатации объекта размещения отходов, технический директор комбината личным указанием санкционировал продолжение этой деятельности. В результате машины предприятия отгружали отходы на шламонакопителе в ночное и утреннее время. За это техдиректор был оштрафован на 30 тысяч рублей после проверки природоохранной прокуратуры.
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