Сказки, флешмобы и квесты: в бизнес-гимназии Волгограда прошли новогодние мероприятия





В волгоградской «Бизнес-гимназии» 21 декабря в преддверии Нового года прошли праздничные мероприятия. Юные гимназисты вместе с педагогами приготовили театральные сказочные представления. Родители также не остались в стороне – традиционно в рамках клуба семейного выходного дня вместе со своими детьми они приняли участие в мастер-классах, квестах, флешмобах и викторинах.









В течение многих лет в образовательном учреждении ведется системная работа с привлечением родителей к совместным проектам военно-патриотического, спортивно-оздоровительного и культурно-развлекательного характера. Так, в холле бизнес-гимназии прошла выставка творческих работ, которые подготовили школьники вместе со своими родителями. По итогам конкурса за самые оригинальные работы участникам были вручены грамоты.

Самыми главными героями дня стали первоклассники. В актовом зале гимназии они порадовали своих родителей, бабушек и дедушек яркой новогодней сказкой о хитром мышонке, подарив массу положительных эмоций. Второклассники представили на сцене сказку «Заяц и кот», а также исполнили вместе со своими родителями у красочной елки зажигательный танцевальный флешмоб с ростовыми куклами, Дедом Морозом и Снегурочкой.





Учителя английского языка пригласили родителей и детей начальной и старшей школы принять участие в новогоднем квесте, где участники состязались в интеллектуальной игре, выполняли интересные задания, демонстрируя свои знания английского языка. Учащиеся начальных классов вместе с родителями поучаствовали в мастер-классе по изобразительному искусству «Новогодняя фантазия». А в школьной столовой дети смогли вместе со своими мамами и папами принять участие в мастер-классе по приготовлению новогодней пиццы.





Уже по сложившейся традиции в рамках работы клуба семейного выходного дня состоялась благотворительная ярмарка, которая позволяет на вырученные деньги оказывать помощь пансионату для престарелых и инвалидов, участникам СВО, приюту для бездомных животных и детскому дому.

– Сегодняшнее событие посвящено замечательному новогоднему празднику. Все это ярко демонстрирует, с помощью каких мероприятий мы привлекаем родителей, что способствует развитию детей и их совместному объединению со взрослыми. Так мы отмечаем все яркие календарные даты в системе работы клуба семейного выходного дня, – рассказала директор автономной некоммерческой образовательной организации средней школы «Бизнес-гимназия» Инга Ващенко.





Фото: предоставлены АНОО средняя школа «Бизнес-гимназия»

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