Слух волгоградцев 27 декабря снова проверят тревожными сиренами





В районах Волгоградской области в пятницу, 27 декабря, пройдет очередная проверка системы оповещения населения о ЧС. Как сообщает ИА «Высота 102», тревожные сирены будут работать в период с 10.00 до 12.00.

– Планируется проверить готовность региональной автоматизированной системы централизованного оповещения для передачи информации и сигналов органам управления территориальной подсистемы Волгоградской области, а также провести проверку готовности средств оповещения населения. Мероприятие носит плановый характер и направлено на повышение безопасности и готовности к возможным чрезвычайным ситуациям, – сообщили в администрации Волгоградской области.

Напомним, что 23 и 25 декабря аналогичные проверки проводились в городе Волгограде. На этот раз систему оповещения проверят в районах региона, в Волгограде проверка проводиться не будет.