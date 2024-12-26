В Урюпинске ночью 26 декабря сгорел дом

Происшествия 26.12.2024 08:22
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26.12.2024 08:22
Происшествие случилось сегодня, 26 декабря, около часа ночи. Как сообщили V102.RU в администрации Урюпинска Волгоградской области, загорелся дом №28 на улице Дачная.
- Площадь горения составила 36 кв.м, Пожар ликвидировали в 1-15 ч. Пострадавших в результате происшествия нет, - пояснили в администрации.
Причина возгорания- короткое замыкание электропроводки в распределительной коробке.
Фото администрации Урюпинска t.me
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