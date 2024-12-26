Побег с места ДТП в Волгограде водителя-труса попал на видео

Полицейские разыскивают водителя автомобиля Hyundai, который совершил ДТП в Советском районе Волгограда и скрылся с места происшествия. Момент столкновения и побега записала камера видеонаблюдения, передает V102.RU.





Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне днем напротив дома № 35 по ул. Электролесовской.

По предварительным данным, водитель Hyundai врезался в с автомобиль «ВАЗ-2110» и скрылся. На записи видно, что после столкновения иномарка просто объезжает разбитый «ВАЗ» и уезжает не останавливаясь.

Водителя «ВАЗа» с места происшествия доставили в больницу с травмами. Местонахождение сбежавшего водителя устанавливается.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области