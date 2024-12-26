Происшествия

В Волгограде из-за ДТП на Горнополянском путепроводе разорвало пополам иномарку

Происшествия 26.12.2024 10:33
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26.12.2024 10:33


26 декабря в Советском районе Волгограда произошло ДТП на недавно построенном Горнополянском путепроводе. Как сообщает ИА «Высота 102», автомобиль Mazda протаранил одну из опор освещения, после чего машина улетела в кювет, где её разорвало на две части. Последствия аварии очевидцы засняли на видео.



- В 500 метрах от дома №3а по путепроводу Горнополянский водитель совершил наезд на световую опору, после чего произошло опрокидывание. В результате ДТП пассажиры в возрасте 22, 23 и 30 лет были доставлены в ГКБ «СМП №25», - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, первую помощь пострадавшим оказали автолюбители, на глазах которых и произошло ДТП.

Примечательно, что водитель автомобиля Mazda с места аварии скрылся. В настоящее время его разыскивают полицейские.

Отметим, ранее автолюбители жаловались, что после запуска нового путепровода в ночное время здесь отмечалось отсутствие дорожного освещения. Авария 26 декабря произошла на фоне ухудшения погодных условий и сильного тумана.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me

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