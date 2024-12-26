



26 декабря на федеральный уровень вышло происшествие с проникновением в волгоградский лицей №3 мужчины, находящегося в состоянии наркотического опьянения и вооружённого ножом. Как сообщает ИА «Высота 102», ситуацией заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин.

- Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Семенову В.И. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - рассказали журналистам в пресс-службе Следкома.

Напомним, ЧП произошло в Тракторозаводском районе Волгограда накануне. В результате действий охраны образовательного учреждения на место оперативно прибыли правоохранители и задержали неадеквата.

Пострадавших в результате случившегося нет. По факту попытки проникновения в лицей СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Задержанному пока вменяется хулиганство. В настоящее время следователи устанавливают мотивы мужчины.

Фото: Следком