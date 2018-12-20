Политика 20.12.2018 14:34
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20.12.2018 14:34
Единороссами, которые внесли в областную думу проект новой нарезки избирательных округов, движет страх. Такого мнения придерживается лидер КПРФ в регпарламенте Алексей Буров. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в здании Стадинградского обкома компартии, сообщает ИА «Высота 102». Напомним, завтра Волгоградская областная дума рассмотрит проект изменений в Устав региона, предполагающий увеличение доли одномандатных округов в регпарламенте с 50 до 75%. Оставшиеся 25% будут приходиться на территориальные группы, в которых своих кандидатов выставят политические партии. Алексей Буров считает, что, если новая редакция Устава области будет принята, то партия власти сможет не только сохранить, но и приумножить свои позиции в облдуме. Сейчас в заксобрании из 38 депутатов 32 - единороссы.
Партия власти, как полагает Буров, опасается повторения политического сценария других регионов, в которых на выборах в этом году победила оппозиция. Результаты социологических опросов, по словам лидера фракции коммунистов в облдуме, также говорят о росте авторитета оппозиции. Какие конкретно исследования имелись ввиду – выступающий не уточнил.
«Если бы выборы состоялись в декабре, то за партию власти проголосовало бы 35% избирателей, за КПРФ – 30%. Такое положение дел, наверное, не устраивает», - заявил Буров. По его словам, он и его коллеги осознают весь уровень ответственности, который ложится на местных коммунистов. «Мы будем обязательно бороться за одномандатные округа, за каждый мандат», - провозгласил партиец.
Какими способами коммунисты намерены добиться высоких результатов на выборах, озвучено не было. Напомним, как ранее сообщало информагентство, первый секретарь Сталинградского обкома КПРФ Тамара Головачева сегодня заявила журналистам, что хотела бы удвоить количественный состав фракции КПРФ в областной думе со следующего созыва до 6 человек. Желание коммунистов понятно. Однако смогут ли «красные» в реальности создать благоприятные условия для собственного размножения в законодательном органе – большой вопрос. В Волгоградской городской думе по итогам выборов в сентябре 2018 года КПРФ получила только два мандата. Единый день голосования в 2019 году намечен на 8 сентября.
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