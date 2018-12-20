



Единороссами, которые внесли в областную думу проект новой нарезки избирательных округов, движет страх. Такого мнения придерживается лидер КПРФ в регпарламенте Алексей Буров. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в здании Стадинградского обкома компартии, сообщает ИА «Высота 102». Напомним, завтра Волгоградская областная дума рассмотрит проект изменений в Устав региона, предполагающий увеличение доли одномандатных округов в регпарламенте с 50 до 75%. Оставшиеся 25% будут приходиться на территориальные группы, в которых своих кандидатов выставят политические партии. Алексей Буров считает, что, если новая редакция Устава области будет принята, то партия власти сможет не только сохранить, но и приумножить свои позиции в облдуме. Сейчас в заксобрании из 38 депутатов 32 - единороссы.

Партия власти, как полагает Буров, опасается повторения политического сценария других регионов, в которых на выборах в этом году победила оппозиция. Результаты социологических опросов, по словам лидера фракции коммунистов в облдуме, также говорят о росте авторитета оппозиции. Какие конкретно исследования имелись ввиду – выступающий не уточнил.

«Если бы выборы состоялись в декабре, то за партию власти проголосовало бы 35% избирателей, за КПРФ – 30%. Такое положение дел, наверное, не устраивает», - заявил Буров. По его словам, он и его коллеги осознают весь уровень ответственности, который ложится на местных коммунистов. «Мы будем обязательно бороться за одномандатные округа, за каждый мандат», - провозгласил партиец.