Политика

Президент России Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию

Политика 20.12.2018 09:49
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20.12.2018 09:49


Сегодня президент России Владимир Путин проведет традиционную пресс-конференцию. Как сообщает ИА «Высота 102», начало мероприятия – в 12-00. Увидеть, как глава государства отвечает на вопросы журналистов, можно будет как по телевизору, так и онлайн на ряде интернет-ресурсов. В прямом эфире, начиная с 12:00 20 декабря 2018 года, транслировать пресс-конференцию будут следующие телеканалы: Первый; Россия 1; Россия 24; НТВ; ОТР (с сурдопереводом); МИР 24. Пресс-конференция также будет транслироваться на канале Россия 24 в ютубе. 
Это мероприятие – уже 14-ое по счету. Пресс-конференции президента РФ обычно длятся 3,5-4,5 часа. Самой продолжительной была пресс-конференция, которая проходила 14 февраля 2008 года, — она длилась 4 часа 40 минут. В прошлом году мероприятие продлилось 3 часа 42 минуты.
Всего в этом году на пресс-конференцию аккредитовано 1702 российских и зарубежных журналиста, что является рекордным числом участников для данного формата общения Владимира Путина с прессой. Для представителей иностранных СМИ будет организован синхронный перевод на английский, немецкий и французский языки. В прошлом году аккредитацию получили 1600 работников СМИ.
Из волгоградских СМИ на пресс-конференцию аккредитовали журналистов Волгоград ТРВ и интернет-издания «Кривое зеркало». 
Напомним, ранее ИА «Высота 102» провело опрос жителей Волгоградской области на тему, какой вопрос они хотели бы задать президенту. Увиденное и услышанное сегодня на пресс-конференции президента поможет сверить часы со «средним» временем по стране и понять, волнуют ли, в частности, представителей региональных СМИ похожие проблемы. 
Повтор сюжета от 16.12.2018


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