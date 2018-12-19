Фонд капремонта Волгоградской области расторг договор с коллекторской фирмой после вмешательства прокуратуры





Фонд капремонта Волгоградской области расторг договор с ООО «Юридический центр «МКС» на оказание услуг по взысканию задолженности граждан по взносам. Произошло это после вмешательства прокуратуры. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» 24 сентября 2018 года с ООО «Юридический центр «МКС» был заключен агентский договор по взысканию с граждан и юридических лиц в пользу регионального оператора задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

Вместе с тем, согласно действующему законодательству взыскание задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт является компетенцией регионального оператора.

Данные обстоятельства послужили основанием для внесения прокуратурой Волгоградской области представления губернатору региона.

По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» указанный договор с коммерческой организацией расторгнут.

Кроме того, прокуратурой г.Волгограда в адрес руководителя УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» внесено представление об устранении выявленных нарушений в части неправомерного выставления ООО «Юридический центр «МКС» гражданам дополнительной платы за оказываемые услуги (на рассмотрении).

Фактическое устранение нарушений взято прокуратурой Волгоградской области на контроль.

Напомним, ИА «Высота 102» ранее подробно описывало схему работы коллекторской фирмы по взысканию долгов за капремонт и все вытекающие из этого финансовые нюансы. Согласно договору с регоператором фирма «МКС» обязана взыскать долги как минимум с 50 тысяч абонентов. Опущенный в почтовый ящик конверт с платежным поручением, как заявили в компании, автоматически обязывает граждан заплатить помимо основного долга еще 1120 рублей. Выезд коллектора на дом обойдется собственникам квартир уже в 3225 рублей. Судебные издержки на тяжбу с одним должником фирма оценила в 5350 рублей. В рассылаемых письмах указывался специальный транзитный счет, открытый фондом капремонта в «Сбербанке».

Журналисты информагентства подсчитали, что Если даже фирма ограничится одними извещениями в адрес должников, то за 15 месяцев действия договора она может получить 56 млн рублей, то есть по 3,7 млн в месяц. За первые три недели работы коллекторы взыскали с населения региона 15 млн рублей. Часть этой суммы является долгом регоператор3у, другая часть – причитается коллекторам. В смете расходов «МКС» указаны траты на телефонные разговоры, канцелярию, отправку почтовой корреспонденции, зарплату персоналу, их командировочные и ГСМ.

Методы воздействия на неплательщиков были прописаны в агентском договоре отдельным пунктом. Так, коллекторы могли звонить должникам, присылать смс-сообщения, приходить в гости, обращаться в правоохранительные органы, проводить розыски и обращаться в суд.

Примечательно, что свое вознаграждение компания «МКС», в соответствии с договором, должна получить только после истечения срока действия контракта и подписания акта выполненных работ. В связи с тем, что договор аннулируется, возникает вопрос: вернет ли фонд капремонта гражданам незаконно взысканные с них деньги?..