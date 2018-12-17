Общество 17.12.2018 12:36
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17.12.2018 12:36
Главный врач Волгоградского областного наркологического диспансера Лиана Орешкина покинула пост. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации региона. Руководитель учреждения написала заявление по собственному желанию.
В должности главврача областного наркодиспансера Орешкина проработала менее двух лет. С 2012 по 2016 год она руководила областной психиатрической больницей №6 города Волжского, с мая 2016 по февраль 2017 года - главным врачом областной психбольницы №1 ст. Ложки Калачевского района. Орешкина - активный член "Единой России". Несколько лет назад входила в состав регионального политсовета партии, возглавляла первичное отделение политической силы в Тракторозаводском районе Волгограда.
Напомним, с именем Лианы Орешкиной связано несколько скандалов, вызвавших общественный резонанс. Так, в январе текущего года у журналиста «АиФ. Нижнее Поволжье» во время посещения наркодиспансера главврач отобрала редакционное удостоверение и вызвала полицию. Поводом для визита корреспондента в диспансер стало письмо сотрудников учреждения, которые рассказали о намерении руководства выгнать ряд работников. История с увольнением сотрудников областного наркодиспансера получила свое продолжение в судебных инстанциях. Так, в Тракторозаводский райсуд с июня 2017 года по март 2018-го поступило 8 исков от сотрудников наркодиспансера по вопросам трудоотношений.
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