Администрация Волгоградской области укрепляет союз с партией власти

Политика 11.12.2018 16:35
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11.12.2018 16:35
Борьба с бедностью, повышение уровня жизни и рост заработных плат – такую задачу перед собой, властью региона и активом «Единой России» поставил губернатор. Андрей Бочаров сегодня выступил на расширенном заседании президиума регионального политсовета партии, сообщает ИА «Высота 102». Встречу провели по итогам прошедшего в Москве съезда политической силы.
Губернатор сделал единороссам предложение, от которого они вряд ли рискнули бы отказаться. Актив Единой России, по словам Бочарова, должен включиться в реализацию приоритетных проектов развития региона до 2024 года – войти до 25 декабря в профильные рабочие группы, и засучив рукава, обеспечить региону прорыв во всех отраслях экономики. Представители партии власти, по мнению главы региона, должны курировать эти проекты на всех стадиях – от проектирования и до завершения. «Хотел бы обратить внимание на личное и персональное участие в реализации задач развития Волгоградской области актива депутатского корпуса (Волгоградской областной думы и муниципальных собраний, - прим. ред.)», - заявил губернатор.
Своим выступление руководитель области дал понять, что союз между властью региона и партией власти должен стать еще крепче. По словам Бочарова, реготделение «Единой России» является лидирующей политической силой в Волгоградской области и только укрепляет свои позиции. А значит партийцы должны брать на себя персональную ответственность за развитие региона.
Секретарь реготделения «ЕР» Сергей Горняков сообщил коллегам о том, что первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе съезда дал высокую оценку работы Волгоградского регионального отделения партии, в том числе, по реализации партийных проектов. «Сергей Владиленович отдельно обратил внимание руководителей реготделений на успешную работу Волгоградской области в ходе организации и проведения выборов, отметив при этом высокий уровень взаимодействия с общественными организациями, общественными институтами и жителями», - отметил Сергей Горняков.
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