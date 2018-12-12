Экономика

Получить желаемое: взять кредит или накопить

Экономика 12.12.2018 08:38 Реклама
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12.12.2018 08:38


Философский вопрос «Быть или не быть?» у россиян частенько звучит как «Брать или не брать?»: взять кредит или отсрочить исполнение своего желания и накопить энную сумму?
По данным опроса, которые проводила компания Ipsos в 15 городах миллионниках, копить средства получается только у 34% опрошенных, а действующий кредит есть у 30% респондентов (от 18 до 60 лет), сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на портал banki.ru.
По ожиданиям Центробанка выдача займов населению в ближайшие три года будет увеличиваться на 10–17%.Так в Волгоградской области сумма предоставленных кредитов за 9 месяцев 2018 года превысила аналогичный показатель прошлого года на 38,5%.
Чаще всего кредитами пользовались россияне в возрасте 35-44 лет (таких 45 процентов), респонденты с зарплатой 25 тысяч и около 35 тысяч рублей в месяц и те, кто зарабатывает свыше 45 тысяч рублей в месяц (по 43 процента). К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, опросив 2500 респондентов в возрасте от 18 до 54 лет во всех округах страны.
По данным ПАО «Почта Банк» (опрос клиентов, которым одобрили кредит в  октябре 2018г.) наиболее часто россияне берут кредиты наличными на ремонт (27,9%), покупку автомобиля (22,9%), значительную долю составляют и кредиты на повседневные нужды (9,5%).
Кстати, каждый третий из опрошенных назвал займ прекрасной возможностью, получить желаемое.  А желания бывают самые оригинальные: приобретение экзотических  животных, услуги астролога, покупка исторических книг, антикварного фарфора и даже подарок на свадьбу бывшей жене или на покупку шубы теще.

Примечание: приведенные расчеты кредитного калькулятора не являются публичной офертой, а являются примером. Окончательный расчет может быть произведен в любой точке присутствия Почта Банка. 
Кредит наличными предоставляется на любые цели по ставке от 12,9% до 23,9% годовых (10,9% годовых по услуге «Гарантированная ставка»), сумма кредита от 50 000 до 1 000 000 рублей, срок кредитования от 1 до 5 лет, для оформления кредита необходим паспорт и СНИЛС, предварительное решение по кредиту принимается за 1 минуту. Кредитная ставка и другие условия определяются на основании правил принятия кредитных решений, установленных в банке https://www.pochtabank.ru/
Услуга «Гарантированная ставка» подключается по желанию клиента, и в случае полного погашения кредита без просрочек не менее чем за 12 платежей, проценты по кредиту будут пересчитаны по «Гарантированной ставке» (10,9%). Разница возвращается на счет клиента. Комиссия за подключение услуги составляет 2,9%; 4,9%; 6,9% или 7,9% от суммы кредита в зависимости от процентной ставки по кредиту. Реклама.
Фото с сайта pixabay.com. Лицензии Creative Commons CCO

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