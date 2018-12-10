Политика

Волгоградские единороссы узнают о моральном кодексе на съезде партии

Политика 06.12.2018 12:39
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06.12.2018 12:39


Сегодня делегация волгоградских единороссов вылетела в Москву для участия в XVIII съезде партии. Как сообщает ИА «Высота 102», партийное мероприятие пройдет 7-8 декабря в Красногорске на территории выставочного центра «Крокус Экспо».
Волгоградскую область на съезде представят 10 делегатов, семеро из которых были избраны на региональной партийной конференции. Это Елена Лепилина – замдиректора Серебряковского филиала ВолГТУ, Елена Кудлаева – глава Качалинского поселения Суровикинского района, Анастасия Мингалимова – директор центра по работе с подростками и молодежью «Форум», Елена Рагузина – замдиректора централизованной городской библиотечной системой. Сергей Таций – секретарь Дзержинского отделения партии, глава администрации Дзержинского района Волгограда, Олег Шишенин – директор Суходольской школы и Денис Марченко – ведущий инженер-технолог «Европейской подшипниковой корпорации». Еще трое человек являются делегатами по статусу, поскольку входят в генеральный совет партии. Это депутаты Госдумы Анна Кувычко и Владимир Плотников, а также председатель Новоаннинской районной думы Юрий Стадник. В качестве приглашенных участие в работе съезда примут руководители исполнительной власти Волгограда и области, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, регионального парламента, городской думы, руководство областного исполкома «Единой России». Возглавит делегацию секретарь реготделения партии Сергей Горняков. Освещать работу съезда будет группа волгоградских журналистов, в составе которой – корреспондент ИА «Высота 102».
В программе съезда запланировано проведение выставки партийных проектов и 7 дискуссионных площадок: «Обновление», «Открытость», «Партия и выборы», «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий». Во второй день съезда состоится пленарное заседание, которое по традиции посетит президент России Владимир Путин.
В рамках площадки «Обновление» единороссы предметно поговорят о том, как придать партии новый импульс развития и сделать главную политическую силу страны более современной. Внимание общественности может приковать дискуссия на тему этического поведения членов партии власти. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее заявлял, что «необходимы понятные этические нормы для всех коллег». Единороссам, в частности, могут рекомендовать придерживаться принципа личной скромности и сдержанности на публике.

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