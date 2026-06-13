



Сотрудники территориального управления Роспотребнадзора проверили качество атмосферного воздуха после недавнего пожара в Котовском районе Волгограда.

Напомним, минувшей ночью силами ПВО была отражена террористическая атака украинских БПЛА на инфраструктуру региона. Было зафиксировано возгорание на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе после падения обломков сбитого дрона. К счастью, никто не пострадал.

По данным ведомства, сотрудниками лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» было организовано проведение исследований атмосферного воздуха, измерений радиологических показателей в ближайшей жилой застройке.

- Экспресс методом превышения предельно-допустимых концентраций исследованных веществ не обнаружено, - сообщили специалисты.

Несмотря на то, что опасности для людей не выявлено, Роспотребнадзор советует при возникновении пожаров закрывать окна, по возможности не пользоваться общественным и личным транспортом и сократить физическую активность.

Также рекомендуется избегать длительного пребывания на улице, при сильной задымленности использовать маски или респираторы.