В аэропорту Волгограда отменяются и задерживаются рейсы в Москву









В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы в связи с временными ограничениями в столичных аэропортах. Ждать своего возвращения домой или вылета в столицу пассажирам приходится по несколько часов.





Так, сразу несколько рейсов авиакомпании «Россия» и «Победа» в столицу перенесены на несколько часов. Еще один рейс, назначенный на 21:45, авиакомпании «Аэрофлот» вовсе был отменен. Также задерживаются рейсы из Москвы.





Аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.





Отметим, что в столице также наблюдаются сильные ливни и град в некоторых районах. В Главном управлении МЧС по Москве предупредили, что очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, град и шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с в отдельных районах города сохранятся до 3:00 мск 14 июня.



