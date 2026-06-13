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Происшествия

Врачи борются за жизнь пилота после жесткого приземления самолета

Происшествия 13.06.2026 17:39
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13.06.2026 17:39


В комитете здравоохранения Волгоградской области рассказали подробности об оказании помощи пилоту, пострадавшему в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Чернышковском районе. После аварии за жизнь мужчины борются врачи ГУЗ «СМП №25».

- В настоящий момент выполняется эвакуация пострадавшего из Чернышковской ЦРБ в больницу СМП № 25 для оказания специализированной медицинской  помощи. Состояние оценивается как тяжелое. Врачи делают все возможное для сохранения жизни и здоровья пациента, - уточнили журналистам в пресс-службе облкомздрава.

Напомним, авария произошла в хуторе Алешкин. Южной транспортной прокуратурой по факту происшествия проводится проверка.

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