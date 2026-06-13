Главное

Волгоградцам официально представили обновленный сквер Симбирцева Как бралась «Высота»: история создания одного из ведущих волгоградских информагентств В Волгограде обязали открывать все убежища при ракетной опасности Дмитрий Свинов покинул пост начальника ГУ МВД России по Волгоградской области «Спасибо «Высоте» и Бастрыкину»: в Урюпинске жильцы добились уголовной статьи для председателя за вывод денег ТСЖ

Актуально

На руинах родился новый город: как архитектор Василий Симбирцев возрождал выстоявший в войне Сталинград

«Где-то в толще грунта до сих пор существует его прежняя версия»: краевед раскрыл малоизвестную историю Астраханского моста

5 удивительных мест Волгоградской области, которые нужно посетить этим летом

Федеральные новости

Федеральные новости
 Новые специалисты появятся в поликлиниках Волгограда
Минздрав обновил перечень медицинских и фармацевтических специальностей. Теперь в поликлиниках появятся направления -  кинезиореабилитация, нутрициология, медицинский массаж, водолазная медицина, детская онкология, мануальная терапия и медицинская кибернетика и эмбрионология.  -...
Федеральные новости
 Шесть россиян погибли в ночь на 13 июня во время ударов ВСУ
Управление следственного комитета РФ будет расследовать преступления украинских вооружённых формирований в ряде регионов. В результате атаки украинских БПЛА в ночь на 13 июня погибло 6 человек. Так, в Темрюкском...
Общество

Волгоградцам советуют для защиты данных скрывать профили в соцсетях

Общество 13.06.2026 20:32
0
13.06.2026 20:32


Для защиты персональных данных волгоградцам посоветовали закрывать профили в соцсетях от посторонних. Такие рекомендации дали в Киберполиции 13 июня. 

- Для обеспечения сохранности персональных данных рекомендуется закрыть от посторонних профили в социальных сетях, удалить из публичного пространства фотографии документов, отказаться от размещения в сети изображений с геометками, позволяющими вычислить домашний адрес или привычные маршруты, - отметили в пресс-службе МВД.

Также необходимо помнить и о настройках приватности, где можно установить двухфакторную аутентификацию. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.06.2026 21:25
Общество 13.06.2026 21:25
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2026 20:52
Общество 13.06.2026 20:52
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2026 20:32
Общество 13.06.2026 20:32
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2026 19:57
Общество 13.06.2026 19:57
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2026 19:11
Общество 13.06.2026 19:11
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2026 18:21
Общество 13.06.2026 18:21
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2026 16:25
Общество 13.06.2026 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2026 15:06
Общество 13.06.2026 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2026 14:13
Общество 13.06.2026 14:13
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2026 13:40
Общество 13.06.2026 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2026 13:00
Общество 13.06.2026 13:00
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2026 12:15
Общество 13.06.2026 12:15
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2026 11:06
Общество 13.06.2026 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2026 09:53
Общество 13.06.2026 09:53
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2026 09:20
Общество 13.06.2026 09:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:25
Желтый уровень опасности объявлен из-за погоды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:52
В аэропорту Волгограда отменяются и задерживаются рейсы в МосквуСмотреть фотографии
20:32
Волгоградцам советуют для защиты данных скрывать профили в соцсетяхСмотреть фотографии
19:57
РПН под Волгоградом проверил качество воздуха после пожара на промзоне от обломков БПЛАСмотреть фотографии
19:11
Волгоградцы откровенно высказались об изменениях в городе: опрос ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:21
Счет шел на минуты: волгоградские хирурги спасли ребенка с ранением сердцаСмотреть фотографии
17:39
Врачи борются за жизнь пилота после жесткого приземления самолетаСмотреть фотографии
17:22
Новые специалисты появятся в поликлиниках ВолгоградаСмотреть фотографии
16:48
В Волгоградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадкуСмотреть фотографии
16:25
В аэропорту Волгограда стартовали рейсы в БатумиСмотреть фотографии
15:46
Бастрыкин поручил разобраться по факту нападения бродячей собаки на ребенка в ВолжскомСмотреть фотографии
15:06
Тайную жизнь диких животных показала волгоградка: милое видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:25
Под Волгоградом водолазы обнаружили в реке тело молодого человекаСмотреть фотографии
14:13
В Волгограде главу района поздравили с юбилеемСмотреть фотографии
13:40
В Урюпинске со скидкой пытаются продать 18-летний внедорожник чиновниковСмотреть фотографии
13:00
«Концессии» восстановили 14,5 тысячи квадратных метров дорог в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:15
Волгоградские УК за 5 месяцев получили 296 штрафов на 30 млнСмотреть фотографии
11:42
Волгоградка Михеева – вице‑чемпионка и бронзовый призёр чемпионата мира по шашкамСмотреть фотографии
11:06
Волгоградцам пояснили, нужно ли разблокировать телефон для полицииСмотреть фотографии
10:28
Шесть россиян погибли в ночь на 13 июня во время ударов ВСУСмотреть фотографии
09:53
Что произошло в ночь атаки БПЛА в Волгоградской области: собрали главноеСмотреть фотографии
09:20
Пожар в промзоне тушат после атаки дронов ВСУ на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:26
Атаку 177 БПЛА отбили в Волгоградской области и других регионахСмотреть фотографии
08:00
Заросший сквер на Краснопресненской в Волгограде благоустроят за 20,5 млн рублейСмотреть фотографии
07:00
«Спартак‑Волгоград» упустил шанс на реванш в финале Кубка РоссииСмотреть фотографии
22:06
Под Волгоградом уничтожили авиационную фугасную бомбуСмотреть фотографии
21:36
Романтичный закат цвета лета показал волгоградский фотографСмотреть фотографии
20:58
В Волгограде вновь «поплыло» расписание в аэропорту: задержаны пять рейсовСмотреть фотографии
20:18
Три человека пострадали в серьезной аварии в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
19:50
Стометровый российский флаг развернули в ВолгоградеСмотреть фотографии
 