Волгоградцам советуют для защиты данных скрывать профили в соцсетях





Для защиты персональных данных волгоградцам посоветовали закрывать профили в соцсетях от посторонних. Такие рекомендации дали в Киберполиции 13 июня.

- Для обеспечения сохранности персональных данных рекомендуется закрыть от посторонних профили в социальных сетях, удалить из публичного пространства фотографии документов, отказаться от размещения в сети изображений с геометками, позволяющими вычислить домашний адрес или привычные маршруты, - отметили в пресс-службе МВД.

Также необходимо помнить и о настройках приватности, где можно установить двухфакторную аутентификацию.