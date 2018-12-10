Сегодня преподавателя детской музыкальной школы №1 города Волгограда Аллу Разливаеву привезли в кабинет травматологии на коляске. Она не может сдержать слез: в ближайшую субботу у школы юбилей – 70 лет. Масса мероприятий с участием ее подопечных, а она упала в самом центре города и получила двойной перелом голеностопа на полностью обледеневшем тротуаре.

Травматологическое отделение поликлиники №3 работает в усиленном режиме с появлением первого снега и гололедицы, заявили ИА «Высота 102» в медучреждении. Массовый поток пациентов, которые получили переломы и вывихи рук, ног, ребер из-за скользких тротуаров и дорог, начался в минувшее воскресенье и до сих пор не иссякает. А ведь это только начало зимы.

По словам врача травматолога-ортопеда поликлиники Виктора Бычкова, ситуация повторяется из года в год, как только выпадает первый снег. Дороги плохо посыпаются противогололедной смесью, поэтому надеяться нужно только на себя, а не на коммунальщиков. О том, как уберечься от травм во время гололеда - в материале информагентства.