Актуально 05.12.2018 13:36
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05.12.2018 13:36
Сегодня преподавателя детской музыкальной школы №1 города Волгограда Аллу Разливаеву привезли в кабинет травматологии на коляске. Она не может сдержать слез: в ближайшую субботу у школы юбилей – 70 лет. Масса мероприятий с участием ее подопечных, а она упала в самом центре города и получила двойной перелом голеностопа на полностью обледеневшем тротуаре.
Травматологическое отделение поликлиники №3 работает в усиленном режиме с появлением первого снега и гололедицы, заявили ИА «Высота 102» в медучреждении. Массовый поток пациентов, которые получили переломы и вывихи рук, ног, ребер из-за скользких тротуаров и дорог, начался в минувшее воскресенье и до сих пор не иссякает. А ведь это только начало зимы.
По словам врача травматолога-ортопеда поликлиники Виктора Бычкова, ситуация повторяется из года в год, как только выпадает первый снег. Дороги плохо посыпаются противогололедной смесью, поэтому надеяться нужно только на себя, а не на коммунальщиков. О том, как уберечься от травм во время гололеда - в материале информагентства.
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