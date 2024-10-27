«Мы в тупике»: жители пяти хуторов в Михайловке оказались в транспортной блокаде

Жители пяти хуторов в Михайловке Волгоградской области записали видеообращение с призывом о помощи. Как сообщает V102.RU, люди оказались в отчаянии после того, как к ним перестал ходить автобус и теперь они вынуждены тратить на такси и попутки до районного центра суммы, непосильные для их зарплат и пенсий.

- Обращаемся к вам от всех жителей хуторов Раздоры, Кукушкино, Субботин, Черемухов, Сухов-2. Просим вас помочь в нашей огромной проблеме. А проблема у нас состоит в том, что у нас не ходит транспорт. Мы живем 70 км от города, - рассказывают хуторяне. – У нас нет проходящего транспорта, такого, где есть трасса. Мы в тупике. Нанять машину - это такие деньги нужны! У нас нет таких зарплат, пенсий…

Жители рассказывают, что поездка на такси только до Михайловки, не считая обратной дороги, стоит 2-2,5 тысячи рублей в зависимости от населенного пункта. Дороже всего ехать из хутора Раздоры. Немногим дешевле – из Сухов-2. Примечательно, что в хуторе Сухов-2 на радость селян недавно установили новый остановочный павильон и благоустроили территорию вокруг него, вот только с общественным транспортом в последнее время здесь совсем стало плохо.





- Наш единственный автобус по маршруту Михайловка-Раздоры перестал ходить из-за поломки, которую перевозчик оказался не в силах устранить. С февраля по август мы писали обращения во все инстанции, в том числе Президенту РФ и губернатору Волгоградской области. Власти города Михайловки утверждали, что автобус ходит, но это было неправдой. Лишь 1 августа, благодаря усилиям частного предпринимателя, автобусное сообщение было возобновлено, - рассказывают местные жители.

Однако их радость была недолгой. С 21 октября этого года транспортное сообщение вновь прекратилось. Перевозчик, со слов жителей, отказался от нерентабельного маршрута.

- Мы, жители хуторов, оказались отрезанными от цивилизации. У нас нет возможности добраться до больницы, социальных учреждений, магазинов. Мы вынуждены тратить огромные деньги на такси или надеяться на попутки, - делятся они своей бедой.

Жители, оказавшихся в транспортной блокаде, надеются, что их услышат наделенные властью лица и решат эту проблему как можно скорее. В подтверждение своих слов, что этот вопрос волнует большое количество проживающих в этих хуторах людей, они собрали подписи и отправили вместе с видеообращением в редакцию V102.RU.

- Надеемся на вашу помощь, пусть хотя бы 2 раза в неделю ходит. Пусть хотя бы не каждый день, но хотя бы 2-3 раза в неделю. Нужен транспорт. Мы тут отрезаны от всего, - говорят сельские жители.

В администрации городского округа город Михайловка V102.RU сообщили, что знают о проблеме, так как перевозчик в установленном порядке уведомил власти о прекращении работы на маршруте.

- Что должен делать индивидуальный предприниматель? Зарабатывать. Пассажиропоток на этом маршруте низкий, поэтому перевозчик ушел, - так объяснили транспортную проблему в администрации Михайловки. – По городскому округу перевозки по нерегулируемым тарифам, согласно действующему законодательству, осуществляют только ИП. Муниципального предприятия давно нет, оно ликвидировано.

Эту проблему, как уверяют местные власти, можно решить только путем поиска нового ИП, который согласится обслуживать этот маршрут.

- Готовится соответствующее постановление. С 8 ноября будет объявлен конкурс по выбору нового перевозчика. До 9 декабря будем принимать заявки, - сообщили в администрации.

Местные власти отмечают, что это, к сожалению, всё, что они могут сделать в этой ситуации. Результаты конкурса подведут через месяц. Если желающих возить хуторян не найдется, то конкурс объявят снова. Итак может продолжаться много-много раз. А селяне, которые считают каждую копейку, будут ждать и надеяться на чудо.

Фото и видео: читатели V102.RU

Коллаж Алексей Костяков / V102.RU