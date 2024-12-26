Кредиты и выгорание на работе стали главными неудачами волгоградцев в 2024 году





Каких успехов достигли волгоградцы в уходящем году и какие неудачи омрачали их жизнь, выяснили аналитики hh.ru в ходе опроса экономически активных горожан. Как сообщает V102.RU со ссылкой на итоги исследования, почти треть (28%) опрошенных жителей Волгоградской области назвали своей главной удачей за последний год повышение зарплаты. Удача в виде роста зарплаты чаще других профессий в этом году посещала юристов (41% положительных ответов из этой сферы) и маркетологов (40%), работников сфер общепита и закупок (по 37%), ИТ-специалистов (36%) и строителей (35%).

На втором месте среди успехов 2024 года оказались новые прочитанные книги. 28% смогли повысить квалификацию.

Также в топе среди личных достижений года у жителей Волгоградской области: возможность сходить в отпуск (23%), повышение по должности (16%), работа в новой компании и перевыполнение плана (по 14%).

А вот главной неудачей года больше половины опрошенных (58%) назвали выгорание на работе.

На втором месте среди неудач года – разочарование в компании или работе (39% опрошенных). Кроме того, 30% респондентов рассказали, что у них были постоянные переработки. 23% опрошенных назвали главной неудачей года увольнение. А еще у 23% местных жителей стали хуже условия труда.

Почти каждый четвертый респондент посетовал на ухудшение здоровья. Каждый пятый не смог получить повышение в должности. Кроме того, 19% главной неудачей года назвали провал на собеседовании в компанию мечты, 20% одной из проблем в уходящем году стали конфликты с коллегами, а еще 14% столкнулись с увеличением кредитной нагрузки.