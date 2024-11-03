Общество

Старые рынки, большие стройки и лимузины: смотрим уникальные фотографии Волгограда, которого уже нет

Общество 03.11.2024 19:55
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03.11.2024 19:55


Прошлое. Почти всегда память воспроизводит его в светлых тонах.  Мелкие неурядицы, трудности и проблемы со временем теряют свою остроту и уменьшаются в размерах, уступая место ностальгии.  Корреспонденты ИА «Высота102» собрали новую серию атмосферных кадров известного фотографа Геннадия Гуляева о прошлом Волгограда и его жителей. Каждый из этих снимков уже стал нашей историей. Вспомним ее вместе?  



Глянец и лоск современных торговых центров вряд ли затмит воспоминания о рынках - увешанных сотнями вывесок, пестрых, а местами серых, шумных и суетных. Сегодня кадры с развешанными на веревках вещами или стоящими на земле игрушками выглядят, как настоящее ретро. Но тогда у детей, не избалованных товарами на любой вкус и цвет, такие витрины вызывали искренний интерес.  


Во времена дизайнерского минимализма вызывающей улыбкой диковинкой кажутся и старые плакаты. Вспомните, сколько экспрессии и живости таили в себе даже баннеры с предвыборной агитацией. Вот, например, классический пример, который наверняка запишут в учебники для мастеров рекламного дела. "Все галдят, Галда делает". И хотя сам экс-депутат, осуждённый за мошенничество в особо крупном размере, уже давно скрылся из информационного поля, о его пиар-компании все еще нередко вспоминают в сети. 


Яркими вспышками из прошлого для многих волгоградцев стали знаковые для города события. Легендарные матчи "Ротора" с "золотым" составом игроков, о сыгранности и результативности которых болельщики со стажем до сих пор говорят с придыханием. Пробные показы знаменитого "Света Великой Победы", вызвавшие немало противоречивых откликов, но ставшие новой праздничной традицией города. Первые шествия "Бессмертного полка", собравшие тысячи - нет, десятки тысяч людей. Конечно, не всегда эти события были со знаком "плюс". 


- Несколько лет назад мой друг детства сказал мне, что с годами я стал циником. Возможно, это действительно так. Когда с утра ты снимаешь последствия теракта или отпевание невинно убиенных, а вечером едешь на открытие выставки или светское мероприятие с проходом селебрити по красной дорожке, эмоции притупляются, - рассказывает фотограф Геннадий Гуляев. - Часто мне приходилось работать именно так. И все же меня пробивало до слез, когда я снимал мероприятия в концертном зале на Дубровке, был на прощании с экипажем самолета ТУ-134 рейса "Москва-Волгоград", разбившегося в августе 2004-го в результате теракта в небе над Тулой. В память врезаются и хорошие, добрые, светлые мероприятия. И на традиционном параде Победы, и на тех же крещенских омовениях мы всегда стараемся увидеть событие под новым углом, найти такую деталь, которая не просто выделит  снимки из серии классических фотографий, но и "запечатает" в них нужные эмоции. 


Разговор о прошлом, равно, как и о настоящем, можно раскрасить в разные тона. Ругать за ошибки или удивляться скорости перемен, радоваться новой жизни знакомых с детства мест и замечать красоту деталей. Эти акценты каждый из нас расставит для себя самостоятельно.  







Первую подборку архивных кадров смотрите здесь.

Виктория Чумакова

Фото Геннадия Гуляева

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