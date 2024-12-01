



Неведомая сила тянула домашнюю ослицу в волгоградский Центр военно-спортивной и конной подготовки «Щит». Несколько раз она безошибочно находила дорогу от своего СНТ до клуба и, не сворачивая с пути, шла к нему семь километров. После нескольких попыток возвращения на прежнее место постоя животное все же получило желанную «прописку» и стало частью большой семьи «Щита». Подробнее – в материале ИА «Высота 102».

В начале июня сотрудники Центра впервые заметили ослицу у своих ворот. По всем признакам животное было домашним – грязноватое, с нестриженными копытами, оно все же не выглядело изможденным и отощавшим без еды.

– Я твердо убежден, что человек, взявший на себя ответственность за чью-то жизнь, должен нести эту ответственность и дальше. Поэтому искать животных, забирать их у прежних владельцев – не в моих правилах, – рассказывает руководитель центра Дмитрий Антонов. – Когда ослица впервые с важным видом завернула к нам и остановилась у ворот, мы ее не пустили. Однако это ее ничуть не смутило, и она оставалась на месте не меньше суток.

Как известно, смелость и настойчивость берет города. Увидев твердый настрой ослицы, работники завели ее на территорию, накормили, помыли с шампунем и даже сделали «педикюр». А после привязали к дереву, которое несложно увидеть с дороги, – на случай, если незванную гостью начнут разыскивать хозяева.

– На ночь мы заводили ее к себе, а днем возвращали на прежнее место. Спустя сутки заметили, что ослицы нет. Забрали, – вспоминает волгоградец. – Каково же было наше удивление, когда спустя пару недель она пришла к нам уже целенаправленно. Через неделю ее вновь забрала женщина. Сказала, что ослица живет в СНТ в семи километрах от нашего центра! По пути ее следования было немало других хозяйств, но почему-то она пришла именно к нам.

На этом история могла бы завершиться – встретились, познакомились и разошлись. Но вскоре настойчивая ослица вновь остановилась у ворот конного центра.

– Несколько лет назад нам подарили двух лошадей и в нагрузку к ним отдали ослицу, которую мы назвали Лизой. Она у нас уже «пенсионер», – говорит Дмитрий Антонов. – И наша гостья, которая в августе вновь пришла в Центр, быстро нашла с ней общий язык. Они вместе выходили на прогулки, подходили к машинам, выпрашивая у гостей разные вкусняшки. Одним словом, сошлись характерами. Ослица познакомилась и со всеми лошадьми. Животные принадлежат к разным классам, но имеют между собой много общего – и в питании, и в поведении. Лошади держат нейтралитет и бегают за осликами только ради развлечения. В случае скандала они могут их слегка подвинуть копытами, но не ударить в полную силу.

За месяц жизни на новом месте Алиса стала по-настоящему «своей». Однако официальный статус ослица так и не обрела, ведь вопрос с ее хозяевами все еще оставался открытым.





– Через какое-то время в Сети появилось объявление о продаже ослицы. По фото было очевидно, что речь идет именно о нашей гостье. Мои коллеги стали говорить: «Жалко. Давайте забирать». Я же сомневался и держал паузу. Забирать животное по акту, как бесхозное, – идея так себе. Я противник таких методов, – говорит руководитель центра военно-спортивной и конной подготовки. – К концу лета объявление оставалось невостребованным, и я набрал номер владельца. Не рассказывая ему о том, что Алиса находится у нас, обсудил детали и после определенных уступок предложил привезти деньги за ослицу в течение 15 минут. В этот момент на том конце провода приостановили разговор. Якобы для того, чтобы подумать.

Вскоре после беседы с автором объявления в Центр Щит пришла женщина, уже не раз настойчиво возвращавшая ослицу домой. Она объяснила, что животное будет продано – на их объявление наконец нашелся покупатель.

– Я снова набрал номер хозяина и объяснил ситуацию: «Можете не переживать. Животное уже у нас». Так и состоялась сделка. Человек благодарил нас за то, что мы принимали ослицу несколько раз подряд, мыли и ухаживали за ней. Оказалось, что ее покупали для дочери. Но, как это часто бывает, живая «игрушка» быстро наскучила, а что делать с ней дальше в семье не знали. Уже несколько месяцев Алиса живет у нас. Кстати, сначала мы хотели назвать ее Кляксой, но коллеги восприняли это предложение в штыки. Обычно мы стараемся не давать животным человеческих имен, но в этот раз сделали исключение из правил. В нашем центре работают две подруги-неразлучницы: Лиза и Алиса. Так как ослица Лиза у нас уже была, эту решили назвать Алисой.





Сейчас у активной, общительной и получившей голос в общем коллективе ослицы по-прежнему остается выбор – остаться или уйти. Но, кажется, для нее самой этот вопрос закрыт окончательно.

– Она находится на вольном выпасе, и по сути у нее есть возможность уйти из центра. Однако она никуда не собирается и всегда вечером возвращается в конюшню. Прижилась, – улыбается Дмитрий Антонов.

Алиса – далеко не первая постоялица конного центра, самостоятельно выбравшая это место. Несколько лет назад сотрудники «Щита» познакомились с конем, который пришел к ним из леса. Два года Ореон проходил адаптацию и обживался в новых условиях, а после еще полгода привыкал к наезднику. Свое место в большом коллективе получило и животное, буквально каждую минуту рисковавшее расстаться с жизнью. Слепая лошадь Аля могла угодить под машину или попросту попасть на бойню, но случай привел ее сюда, в центр «Щит». Официальным «поводырем» Али стал старый мерин, который одновременно воспитывает ее жеребенка и буквально ни на шаг не отходит от нее самой… Удивительная история дружбы, которая наверняка заслуживает отдельного рассказа.

Автор Виктория Чумакова

Фото предоставлены центром «Щит»