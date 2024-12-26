Общество

Проезд в электричках «Волгоград-Волжский» подорожает на 2 рубля

Общество 26.12.2024 07:19
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26.12.2024 07:19


В Приволжской железной дороге  подробно рассказали о новых тарифах, которые начнут действовать с 1 января 2025 года. Напомним, как ранее сообщало V102.RU, комитет тарифного регулирования принял решение о подорожании проезда в поездах пригородного сообщения в новом году. Проезд в пределах каждой десятикилометровой зоны будет составлять 23 рубля. При этом стоимость единого городского тарифа вырастет до 46 рублей вместо нынешних 44 рублей. 
Единый городской тариф действует в пределах 
- ст. Волгоград-1 – о.п. Аэропорт;
- ст. Волгоград-1 – ст. Южная;
- ст. Волгоград-1 – ст. Тракторная-Пассажирская;
- ст. Волгоград-1 – ст. Волжский;
- ст. Волгоград-1 – ст. Гумрак;
- ст. Волгоград-1 – ст. Локомотивное депо им. М.Горького;
- ст. Волгоград-1 – о.п. 28 км.
То есть, если сейчас стоимость проезда по маршруту «Волгоград-Волжский» составляет 44 рубля, то с нового года цена поездки увеличится до 46 рублей. 
При этом для некоторых категорий граждан льготы на проезд сохранятся. В частности, до 15 июня 2025 года для студентов и школьников действует 50-процентная скидка, дети до 7 лет перевозятся бесплатно. 
Тариф на перевозку багажа в пределах одной десятикилометровой зоны составит 6 рублей, в зоне действия единого городского тарифа – 22 рубля. Каждый пассажир имеет право бесплатно провозить ручную кладь до 36 кг, размер которой по сумме трех измерений не превышает 180 см.
Тариф на перевозку мелких домашних (комнатных) животных, собак (в том числе собак крупных пород и служебных собак) и птиц в зоне действия единого тарифа составит – 11 рублей, в пределах одной десятикилометровой зоны – 5 рублей.
Фото Приволжской железной дороги

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