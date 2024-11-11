Belgee – новый бренд надежных кроссоверов с выгодой на старте продаж в «Арконт»





Автомобили Belgee совсем недавно появились на российском рынке и уже успели заслужить любовь автопублики и зарекомендовать себя, как бренд с отличным соотношением цены и качества. Модели имеют современный внешний вид с выразительными линиями и стильными элементами. Оснащены современными мультимедийными системами. Двигатели ориентированы на экономию топлива, что делает автомобили привлекательными как для городских поездок, так и дальних путешествий. Чем еще интересны кроссоверы Belgee? Подробнее в нашем автообзоре.

Безупречная надежность и комфорт

Современные кроссоверы Belgee, производимые в Республике Беларусь, представляют собой уникальное сочетание надежности, комфорта и доступной цены. Их ключевым преимуществом является высокое качество сборки, которое достигается благодаря современным технологиям и строгому контролю на всех этапах производства. Автомобили обладают повышенной коррозионной стойкостью. Все наружные поверхности: двери, колесные арки, днище и другие элементы, которые контактируют с агрессивной средой, выполнены из оцинкованной стали.

Каждая модель проходит тщательные испытания в различных климатических условиях, что гарантирует отличную производительность в любых обстоятельствах. Экономия топлива является еще одним значительным достоинством автомобилей Belgee — их двигатели спроектированы с учетом современных стандартов и обеспечивают низкий расход горючего без потери мощности.

Кроме того, автомобили Belgee отличаются стильным дизайном и продуманным до мелочей внутренним пространством, что делает каждую поездку приятной и удобной.





Официальным дилером автомобилей Belgee в Волгограде является «АРКОНТ» . Компания с 30-летней историей в регионе представляет самые крупные, популярные и надежные бренды автомобилей.

Для справки

Belgee — это бренд с белорусской идентичностью и китайскими технологическими корнями. Он предлагает автомобили, которые проверены эксплуатацией в России и соответствуют высоким ожиданиям российских покупателей по качеству, адаптации, сроку службы. СЗАО «БЕЛДЖИ» создано в декабре 2011 года. Сборка автомобилей запущена в 2013 году на площадях Борисовского предприятия «Автогидроусилитель». Позже восточнее города Жодино был построен новый завод мощностью 60 000 автомобилей в год с современными сварочным цехом, окрасочным комплексом и сборочными линиями, с широким применением автоматизированного оборудования из Германии, других европейских стран и Китая.





Впечатляющая динамика и экономичность

Основное внимание в производстве автомобилей Belgee уделяется удовлетворению потребностей каждого водителя: это компактные, экономичные и вместительные автомобили. Сейчас бренд представлен двумя моделями: компактным кроссовером X50 и среднеразмерным кроссовером X70.

X50 — это воплощение атлетической красоты и дерзкого характера. Его динамичный и яркий облик разработан международной командой дизайнеров, которые стремились создать стильный и маневренный городской кроссовер. Мощность — 150 л.с., средний расход топлива — 6,4 литра на 100 километров, при этом автомобиль при первой же команде готов рвануть вперед и разогнаться до «сотни» всего за 8,4 секунды. Только сейчас приобрести модель на старте продаж в Волгограде можно с выгодой от официального дилера до 320 000 рублей





X70 — это универсальный среднеразмерный кроссовер, сочетающий в себе элегантность и функциональность. Классический дизайн, надежность и современные технологии делают его идеальным выбором для ежедневных поездок и семейных путешествий. Мощность — 177 л.с. при среднем расходе топлива 6,4/5,8 литра на 100 километров. Выгода от официального дилера на приобретение этой модели в Волгограде доходит до 450 000 рублей.

Нельзя не отметить, что обе модели оснащены трехцилиндровым турбомотором объемом полтора литра. На переднеприводном X50 он сочетается с семиступенчатым «роботом», а на полноприводном X70 — преселективной автоматической коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением. Это говорит об отличной динамике и устойчивости автомобиля на любой дороге.

Качество, доступность и современные технологии

Belgee активно внедряет экологически чистые технологии, что отражает стремление производителя к устойчивому развитию. Автомобили имеют низкий уровень выбросов, что важно в современных условиях жизни города. Кроме того, Belgee оснащены множеством электронных ассистентов помощи водителю, мультимедийными и аудиосистемами, системами климат-контроля и безопасности.





Каждый владелец Belgee обязательно оценит широкий спектр услуг по обслуживанию и ремонту автомобиля, что гарантирует долгосрочную эксплуатацию и минимизацию затрат на сервис. Поэтому можно смело сказать, что эти автомобили идеально соответствуют любому образу жизни и потребностям современного человека.

Узнать подробности и записаться на тест-драйв в Волгограде можно по телефону +7 (8442) 22-00-80 или на сайте

Belgee Арконт

Волгоград, ул. Вильнюсская, 42/2

тел. +7 8442 22-00-80

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