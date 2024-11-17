Дотянут до Кировского? В Волгограде проект генплана раскрыл перспективы развития трамвая





В Волгограде депутаты, архитекторы и урбанисты приступили к изучению проекта нового генплана города, разработанного институтом территориального планирования «Град». Как сообщает ИА «Высота 102», одна из ключевых задач, поставленных перед экспертами — улучшение транспортной доступности областного центра. Решить её специалисты предложили в том числе и за счёт развития трамвайной инфраструктуры.

Трамваю в Кировском районе быть?

В 2023 году губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил администрации Волгограда пройти этап предварительных изысканий, необходимых для продления линии наземного трамвая от разворотного кольца на «Обувной фабрике» до ТРК «Акварель».

Позже, во время презентации 10-летней программы развития региональной столицы, заместитель председателя департамента городского хозяйства мэрии Сергей Комлев уточнил, что в рамках стартовавших предпроектных изысканий специалисты рассчитывают также рассмотреть и варианты дальнейшего развития этой трамвайной ветки, вплоть до продления в Кировский район Волгограда.

В рамках разработки нового генерального плана развития города идеи чиновников легли на бумагу, обретя более-менее осязаемые очертания.

Согласно опубликованному проекту, специалисты предлагается построить новый трёхкилометровый участок путей.





От разворотного кольца на «Обувной фабрике» трамвайная линия пройдёт вдоль ул. Электролесовской до пересечения с ул. Автомобилистов, где по центральной аллее поднимется и пересечёт Университетский проспект. Далее пути протянут вдоль автомагистрали вплоть до поворота на Горную Поляну, где трамвай проследует до перекрёстка с ул. Пожарского. Собственно, здесь, напротив дома №348, специалисты и предлагают разместить разворотное кольцо, дотянув таким образом транспортную инфраструктуру до южной границы Кировского района Волгограда.

Не югом единым

По новому генплану, развитие инфраструктуры общественного транспорта затронет не только наземные маршруты, но метротрам. Документом предлагается строительство в северной части города нового перегона от разворотного кольца на ул. Тракторостроителей до ул. Грамши.





Новая линия должна пересечь балку р. Мокрая Мечетка, выйдя на территории Спартановки к ул. Николая Отрады. Далее пути планируют проложить через зелёную зону между проезжей частью и жилым массивом вплоть до перекрёстка с ул. Грамши.





Здесь разворотное кольцо предлагается разместить на месте троллейбусного кольца.

Примечательно, что для претворения планов в жизнь специалисты рассчитывают построить новую земляную балку для строительства дороги в продолжения ул. Тракторостроителей. По ней трамвайная инфраструктура и будет пересекать пойменный участок реки Мокрая Мечетка.

В случае, если идея властей всё же дойдёт до реализации, перспективный участок трамвайной инфраструктуры станет продолжением новой линии, строительство которой уже запроектировано властями в границах от разворотного кольца на пл. Дзержинского до ул. Михайлова. Средства на эти работы заложены в рамках концессионного соглашения, заключённого в 2022 году между властями города и компанией АО «Электротранспорт Плюс». Строительство должно начаться в течение ближайших лет.

Отметим, проект нового генплана Волгограда в настоящее время не утверждён. Документ проходит начальные стадии согласования и может быть скорректирован как на этапе экспертного обсуждения, так и при общественных слушаниях. Но даже после прохождения согласований спланированные мероприятия, в том числе и по развитию инфраструктуры наземного трамвая, властям предстоит претворить в жизнь на протяжении ближайших 20 лет. За это время чиновникам нужно будет уточнить экономическую целесообразность данных работ и определить источники их финансирования.