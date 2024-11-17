Общество

Дотянут до Кировского? В Волгограде проект генплана раскрыл перспективы развития трамвая

Общество 17.11.2024 09:23
0
17.11.2024 09:23


В Волгограде депутаты, архитекторы и урбанисты приступили к изучению проекта нового генплана города, разработанного институтом территориального планирования «Град». Как сообщает ИА «Высота 102», одна из ключевых задач, поставленных перед экспертами — улучшение транспортной доступности областного центра. Решить её специалисты предложили в том числе и за счёт развития трамвайной инфраструктуры.

Трамваю в Кировском районе быть?

В 2023 году губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил администрации Волгограда пройти этап предварительных изысканий, необходимых для продления линии наземного трамвая от разворотного кольца на «Обувной фабрике» до ТРК «Акварель».

Позже, во время презентации 10-летней программы развития региональной столицы, заместитель председателя департамента городского хозяйства мэрии Сергей Комлев уточнил, что в рамках стартовавших предпроектных изысканий специалисты рассчитывают также рассмотреть и варианты дальнейшего развития этой трамвайной ветки, вплоть до продления в Кировский район Волгограда.

В рамках разработки нового генерального плана развития города идеи чиновников легли на бумагу, обретя более-менее осязаемые очертания.

Согласно опубликованному проекту, специалисты предлагается построить новый трёхкилометровый участок путей. 


От разворотного кольца на «Обувной фабрике» трамвайная линия пройдёт вдоль ул. Электролесовской до пересечения с ул. Автомобилистов, где по центральной аллее поднимется и пересечёт Университетский проспект. Далее пути протянут вдоль автомагистрали вплоть до поворота на Горную Поляну, где трамвай проследует до перекрёстка с ул. Пожарского. Собственно, здесь, напротив дома №348, специалисты и предлагают разместить разворотное кольцо, дотянув таким образом транспортную инфраструктуру до южной границы Кировского района Волгограда.

Не югом единым

По новому генплану, развитие инфраструктуры общественного транспорта затронет не только наземные маршруты, но метротрам. Документом предлагается строительство в северной части города нового перегона от разворотного кольца на ул. Тракторостроителей до ул. Грамши.


Новая линия должна пересечь балку р. Мокрая Мечетка, выйдя на территории Спартановки к ул. Николая Отрады. Далее пути планируют проложить через зелёную зону между проезжей частью и жилым массивом вплоть до перекрёстка с ул. Грамши.


Здесь разворотное кольцо предлагается разместить на месте троллейбусного кольца.

Примечательно, что для претворения планов в жизнь специалисты рассчитывают построить новую земляную балку для строительства дороги в продолжения ул. Тракторостроителей. По ней трамвайная инфраструктура и будет пересекать пойменный участок реки Мокрая Мечетка.

В случае, если идея властей всё же дойдёт до реализации, перспективный участок трамвайной инфраструктуры станет продолжением новой линии, строительство которой уже запроектировано властями в границах от разворотного кольца на пл. Дзержинского до ул. Михайлова. Средства на эти работы заложены в рамках концессионного соглашения, заключённого в 2022 году между властями города и компанией АО «Электротранспорт Плюс». Строительство должно начаться в течение ближайших лет.

Отметим, проект нового генплана Волгограда в настоящее время не утверждён. Документ проходит начальные стадии согласования и может быть скорректирован как на этапе экспертного обсуждения, так и при общественных слушаниях. Но даже после прохождения согласований спланированные мероприятия, в том числе и по развитию инфраструктуры наземного трамвая, властям предстоит претворить в жизнь на протяжении ближайших 20 лет. За это время чиновникам нужно будет уточнить экономическую целесообразность данных работ и определить источники их финансирования.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.11.2024 11:29
Общество 17.11.2024 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2024 08:17
Общество 17.11.2024 08:17
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 19:01
Общество 16.11.2024 19:01
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 18:25
Общество 16.11.2024 18:25
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 17:20
Общество 16.11.2024 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 16:56
Общество 16.11.2024 16:56
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 16:02
Общество 16.11.2024 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 15:04
Общество 16.11.2024 15:04
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 13:29
Общество 16.11.2024 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 11:59
Общество 16.11.2024 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 11:19
Общество 16.11.2024 11:19
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 07:56
Общество 16.11.2024 07:56
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 07:13
Общество 16.11.2024 07:13
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2024 20:30
Общество 15.11.2024 20:30
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2024 20:00
Общество 15.11.2024 20:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:29
Под Волгоградом осудили виновника лобового столкновения на 3-й ПродольнойСмотреть фотографии
11:29
В Елани суд отказался останавливать работу местного молочного комбинатаСмотреть фотографии
11:15
Бояринцев рассказал, в чем «Ротор» «нашел свое счастье» в победном матче с «Аланией»Смотреть фотографии
10:26
В Волгограде 6-летняя девочка пострадала в столкновении иномарки с «Ладой»Смотреть фотографии
10:04
В Волгограде сгорела расселённая трёхэтажка на ул. АрмавирскойСмотреть фотографииCмотреть видео
09:23
Дотянут до Кировского? В Волгограде проект генплана раскрыл перспективы развития трамваяСмотреть фотографии
09:10
«Спартак» проиграл принципиальному сопернику в бассейне КазаниСмотреть фотографии
08:17
В Волгоградской области количество жалоб в ГЖИ поставило 10-летний рекордСмотреть фотографии
07:19
Фирме волгоградского экс-депутата грозит лишение лицензии на работу с отходамиСмотреть фотографии
21:35
Создателя отсыпанных мусором участков в поселке Царицын накажут на 1,7 млн рублейСмотреть фотографии
20:48
Мужчина погиб из-за непотушенной сигареты в частном доме на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
20:20
«Динамо-Синара» с разницей в два мяча проиграло «Ладе»Смотреть фотографии
19:38
Бастрыкин снова обратил внимание на жителей многстрадальной трехэтажки на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
19:01
«Нужно жалеть не шипы, а себя»: мастер шиномонтажного сервиса - об очередях в дни жестянщиковСмотреть фотографии
18:25
Под Волгоградом студенты и школьники пошли по стопам сталинградских красноармейцевСмотреть фотографии
17:29
«Это надо увидеть»: «Ротор» обыграл «Аланию» в Грозном со счетом 3:1Смотреть фотографии
17:20
В Волгограде скончался 46-летний депутат гордумы Николай БелоусСмотреть фотографии
16:56
В Волгограде участковый спас женщину от падения с окнаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:02
Власти заявили об увеличении надоев в регионеСмотреть фотографии
15:34
На матч между сборными России и Сирии продано 30 тысяч билетовСмотреть фотографии
15:04
«Покупки приносят быструю радость»: зачем волгоградские шопоголики скупают кипы ненужных вещейСмотреть фотографии
14:39
В Волгоградской области сотрудница ПВЗ вынесла вещей на 111 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:29
Губернатор Бочаров встретился с представителями Православной ЦерквиСмотреть фотографии
13:03
Волгоградец «инвестировал» на счет лжеброкера 7 млн рублейСмотреть фотографии
12:23
Семь ключевых игроков сборной Сирии не приедут в ВолгоградСмотреть фотографии
11:59
В Волжском подполковник юстиции рассказал об опасностях в профессии следователяСмотреть фотографии
11:19
«Раздражению в этом деле не место»: волгоградская сиделка без прикрас рассказала о рабочих будняхСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде пьяный водитель «четырнадцатой» снес пешехода: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:00
Был без прав: стали известны подробности ДТП c тремя авто на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:28
«Ротор» 16 ноября сыграет с «Аланией» в Грозном без двух сборниковСмотреть фотографии
 