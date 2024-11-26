«Собираем дождь тазиками»: под Волгоградом посёлок Песчанка остался без воды после расчистки ерика





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области жители посёлка Песчанка вынуждены выживать без воды. Как сообщает ИА «Высота 102», в населённом пункте массово пересыхают скважины и колодцы. Метаморфозы начали происходить здесь одновременно с пропажей воды из ерика Судомойка.

- Раньше проблем с водой у нас не было от слова совсем. Её было предостаточно и в ерике, и в водоносных слоях. Сейчас же лишь у части посёлка в колодцах есть хоть что-то, а значительная часть ерика пересохла. Воды здесь нет ни весной, ни летом, ни осенью. Естественно, нарушилась и местная экосистема. Рыба погибла. Раньше тут жили и большие черепахи, но теперь никого больше нет. Все погибли, - рассказала местная жительница Елена Ковалёва.





Как результат, судьба населённого пункта оказалась поставлена под вопрос.

22 ноября журналисты ИА «Высота 102» побывали на месте бедствия и смогли в реальности оценить масштаб происходящего.





Ровно половина посёлка в настоящее время испытывает затруднения с водой. Сразу несколько колодцев, владельцев которых удалось застать дома посреди рабочего дня, оказались полностью пересохшими.













Такая же ситуация обстоит и со скважинами.

- Опять промазали, - с грустью смеётся хозяин одного из колодцев, показывая на армаду тазиков у дома. – Сегодня синоптики обещали дождь, вот мы и приготовились. Расставили всё под шифером, чтобы собирать воду. Конечно, пить её не станешь, но хотя бы для бытовых нужд – сойдёт.





Те из местных жителей, у которых есть возможность, привозят воду в автоприцепах, переделанных под импровизированные водовозки.





В 2018 году ерик Судомойка вместе с ериком Сахарный и озером Запорным прошёл через экологическую реабилитацию. На эти цели из бюджета было выделено порядка 84 млн рублей.

Однако положительного эффекта жители посёлка не заметили как в первые годы после завершения работ, так и не видят сейчас, по прошествии шести лет.









Сельчане уверяют, что, напротив, на их непрофессиональный взгляд, до проведения реабилитационных работ ерик был куда полноводнее.

Редакция обратилась в облкомприроды с просьбой прокомментировать эффективность расходования бюджетных средств в части расчистки данного водного объекта.

Специалисты пояснили, что обводнённость ерика Судомойка зависит от целого комплекса факторов, в числе которых и состояние сопряжённых водных объектов.

- В настоящее время на территории Волго-Ахтубинской поймы завершается реализация проекта по расчистке ерика Верблюд. Этот водный объект питает целую сеть более мелких водотоков, в т.ч. ерик Судомойка. Со дна ерика Верблюд поднято более 152 тыс. кубометров ила, песка, растительных и бытовых отходов. Планируется, что благодаря проведенным реабилитационным работам водообеспеченность ерика Судомойка улучшится, - подчеркнули в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Также эксперты отметили, что часть водопропускных сооружений, которые питают ерик Судомойка, находятся на балансе ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» и неподведомственны региональным властям, из-за чего также возникают сложности с оперативной корректировкой режима работы водопропускных сооружений. Но и эту проблему чиновники обещают в скором времени решить.

- В настоящее время решаются вопросы по передаче в собственность региона ряда водопропускных сооружений для последующей реконструкции с устройством регулируемых затворов, позволяющих обеспечить наполнение ериков в начале паводкового сброса через Волгоградский гидроузел, - добавили в облкомприроды.

Ещё одним импульсом, который, по мнению экологов, сможет придать Судомойке вторую жизнь, станет реализация масштабного проекта по строительству на Ахтубе мини-ГЭС, комплекса водорегулирующих сооружений и водопроводного канала для переброски воды из Волги.

Почему деньги в реабилитацию ерика, находящегося в конце водопропускной цепочки, было решено вложить перед тем, как была улучшена водопропускная способность всего предшествующего массива водных объектов – неизвестно.

Основные работы, реализованные, по данным областных чиновников, на территории ерика Судомойка в 2018 году, – удаление мусора, топляка и сухостоя, без увеличения аккумулирующей емкости самого водного объекта. При этом, естественно, что за минувшие годы обмелевшее и частично пересохшее русло сейчас активно отвоевывает себе природа.









Уже сейчас отмели активно осваивает поросль молодых деревьев и бурьян. На прибрежной территории и даже в самом ерике вновь «красуется» валежник.





В каком виде ерик встретит через несколько лет обещанную «большую воду» — вопрос открытый. При этом жители посёлка Песчанка едва ли смогут долго продержаться на дождевой воде. Сейчас сельчане направили жалобу в прокуратуру Волгоградской области с просьбой вмешаться в происходящее.

Фото: Алексей Костяков, V102.RU