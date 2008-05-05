Чумаков Павел Павлович

Родился в 1946 году. После окончания средней школы работал слесарем-электросварщиком. В 1964 году поступил в Волгоградский сельскохозяйственный институт. Закончив с отличием вуз, вернулся работать в родной колхоз на должность инженера-механика. С 1970 по 1980 годы являлся председателем колхоза имени Коминтерна Еланского района. Затем работал на руководящих должностях Еланского районного исполкома, первым секретарем Ольховского и Еланского районных комитетов КПСС, председателем Еланского районного Совета Волгоградской области.

С 1992 года вновь работал председателем колхоза имени Коминтерна. Неоднократно избирался депутатом Еланского районного и Волгоградского областного Совета народных депутатов. С 1997-го по 2001-й являлся председателем комитета по аграрной политике и природопользованию Волгоградской областной Думы.

С марта 2002 года по 2010 год - первый заместитель главы администрации Волгоградской области по агропромышленному комплексу.

Настоящее место работы - Волгоградская сельскохозяйственная академия.

Имеет почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства", награжден орденом Трудового Красного знамени, медалью "За трудовое отличие", Почетными грамотами Минсельхоза РФ, главы администрации Волгоградской области.

Женат, воспитывает дочь и сына.

