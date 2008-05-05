Расследования

Чумаков Павел Павлович

Расследования 05.05.2008 00:00
0
05.05.2008 00:00

Родился в 1946 году. После окончания средней школы работал слесарем-электросварщиком. В 1964 году поступил в Волгоградский сельскохозяйственный институт. Закончив с отличием вуз, вернулся работать в родной колхоз на должность инженера-механика. С 1970 по 1980 годы являлся председателем колхоза имени Коминтерна Еланского района. Затем работал на руководящих должностях Еланского районного исполкома, первым секретарем Ольховского и Еланского районных комитетов КПСС, председателем Еланского районного Совета Волгоградской области.
С 1992 года вновь работал председателем колхоза имени Коминтерна. Неоднократно избирался депутатом Еланского районного и Волгоградского областного Совета народных депутатов. С 1997-го по 2001-й являлся председателем комитета по аграрной политике и природопользованию Волгоградской областной Думы.
С марта 2002 года по 2010 год - первый заместитель главы администрации Волгоградской области по агропромышленному комплексу.
Настоящее место работы - Волгоградская сельскохозяйственная академия.
Имеет почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства", награжден орденом Трудового Красного знамени, медалью "За трудовое отличие", Почетными грамотами Минсельхоза РФ, главы администрации Волгоградской области.
Женат, воспитывает дочь и сына.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Расследования
22.09.2020 14:14
Расследования 22.09.2020 14:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2020 09:51
Расследования 22.09.2020 09:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.09.2020 20:03
Расследования 21.09.2020 20:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2020 13:28
Расследования 19.09.2020 13:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2020 15:30
Расследования 18.09.2020 15:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2020 17:34
Расследования 17.09.2020 17:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2020 17:32
Расследования 17.09.2020 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2020 12:12
Расследования 17.09.2020 12:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2020 11:07
Расследования 17.09.2020 11:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2020 17:50
Расследования 16.09.2020 17:50
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
16.09.2020 15:27
Расследования 16.09.2020 15:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2020 14:13
Расследования 16.09.2020 14:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2020 13:22
Расследования 16.09.2020 13:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2020 12:07
Расследования 16.09.2020 12:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2020 10:16
Расследования 16.09.2020 10:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:56
«Главврач тоже с коронавирусом»: COVID-19 вернулся в больницу Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:11
Волгоградский природоохранный прокурор выразил опасения из-за стройки трассы в поймеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:38
Как отдохнувшие на Фиджи волгоградский депутат и супруга друг с другом судилисьСмотреть фотографии
17:50
Памятник Ленину и ворота: в Волгограде ширится список объектов культурного наследияСмотреть фотографии
16:48
Их надо рубить, товарищи: «космический» эксперт призвал не жалеть дубы ради трассы под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:16
Волгоградскому «Ротору» засчитали техническое поражение за отмененный матч с «Ростовом»Смотреть фотографии
15:42
Губернатор Волгоградской области провел секретное совещаниеСмотреть фотографии
15:18
Совет Госдумы рассмотрел скандальный законопроект о переходе Волгоградской области на московское времяСмотреть фотографии
12:49
Школу в Волгоградской области перевели на удаленку из-за вспышки кишечной инфекцииСмотреть фотографии
12:05
Бой на плато: от COVID-19 в Волгоградской области скончались 132 человекаСмотреть фотографии
11:46
Мэрия Волгограда проводит проверку по скандальному делу о нарушении масочного режимаСмотреть фотографии
11:40
Колесами кверху: в Волгограде перевернулся цементовоз (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:35
В Волгоградской области погибла пассажирка БМВ Х5Смотреть фотографии
10:12
Прокурор Волгоградской области поговорит с жителями ЗаволжьяСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде имущество коммерсанта арестовали за долги по налогамСмотреть фотографии
09:07
Московский Экономический Форум приглашает на вебинар «Безработица в России: кто виноват и что делать?»Смотреть фотографии
08:34
Волгоградцев поражают риновирусыСмотреть фотографии
21:23
Компанию самого богатого экс-депутата Волгоградской облдумы могут признать несостоятельнойСмотреть фотографии
20:03
Волгоградец ответит в суде за гибель троих друзей в ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
19:40
Расследование в активной стадии: в Волгограде разбираются в скандале с ремонтом школьных крышСмотреть фотографии
17:28
«Нас сделали виноватыми!»: чета пенсионеров из Волгограда ищет управу на "кинувшую" их на матрац бизнесвуменСмотреть фотографии
16:54
В Волгоградской области на 3% повысят оклады работникам госучрежденийСмотреть фотографии
15:38
Сбербанк проведёт масштабную онлайн-конференцию СберКонф, где представит новые продукты и сервисыСмотреть фотографии
15:18
Имущество обанкротившегося хлебозавода №2 в Волгограде ушло с молоткаСмотреть фотографии
14:33
Волгоградской области вновь предрекают заморозкиСмотреть фотографии
14:14
Волгоградский «Ротор» пропустит еще одну игру из-за коронавирусаСмотреть фотографии
13:01
Сторонники волгоградского времени: «Депутаты облдумы «кинули» народ»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Череда ежедневных смертей от коронавируса прервалась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:43
Теплом по вирусам: отопительный сезон в Волгоградской области стартует раньше обычногоСмотреть фотографии
11:30
Центральный суд Волгограда прекратил производство по иску противников московского времениСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 