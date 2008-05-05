Чумаков Павел Павлович

С 1992 года вновь работал председателем колхоза имени Коминтерна. Неоднократно избирался депутатом Еланского районного и Волгоградского областного Совета народных депутатов. С 1997-го по 2001-й являлся председателем комитета по аграрной политике и природопользованию Волгоградской областной Думы.
С марта 2002 года по 2010 год - первый заместитель главы администрации Волгоградской области по агропромышленному комплексу.
Имеет почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства", награжден орденом Трудового Красного знамени, медалью "За трудовое отличие", Почетными грамотами Минсельхоза РФ, главы администрации Волгоградской области.
Женат, воспитывает дочь и сына.