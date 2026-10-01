Тарифы на ЖКХ выросли с 1 октября в Волгоградской области





С сегодняшнего дня стоимость коммунальных услуг в Волгоградской области становится дороже для потребителей.



Пока платежные квитанции придут за сентябрь, а значит оплачивать их нужно по старой стоимости. Однако уже в ноябре будут в платежках отображены новые расценки.



В среднем подорожает коммуналка на 11,2%. Как сообщает областной комитет тарифного регулирования, в Южном федеральном округе это один из наименьших показателей роста стоимости.



Льготный тариф на питьевую воду и водоотведение станет больше на 5 руб. 01 коп; водоотведение подорожает на 3 руб. 23 коп. Льготные тарифы на теплоснабжение и на горячую воду увеличатся на 13,9%. Стоимость электроэнергии для горожан, пользующихся газовыми плитами, возрастёт на 76 копеек. Для жителей сельской местности, а также тех, кто живёт в домах с электроплитами и электроотопителями, тариф сохранится ниже базового уровня и подорожает на 6 копеек.



