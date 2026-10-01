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Общество

Яйца и бананы взлетели в цене на волгоградских прилавках

Общество 01.10.2026 08:30
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01.10.2026 08:30


Волгоградстат проводит еженедельный мониторинг цен на ряд социально-значимых товаров и услуг. Согласно полученным результатам в период с 15 по 21 сентября существеннее всего для потребителей подорожали куриные яйца - на 6,1%. Также дороже стали макаронные изделия - на 2,7%, макароны - на 1,8%.

Из плодовоовощной продукции значительный прирост стоимости у бананов - на 3,6%, яблоки прибавили в цене 1,5%.

При этом морковь подешевела на 3,8%, картофель - на 3,5%, помидоры - на 2,4%. 

Среди продуктов снижение цены произошло на колбасы - на 3%, сосиски и сардельки стали выгоднее для покупки на 1,9%.

Отметим, мониторинг проводят в трёх городах региона - Волгограде, Михайловке и Камышине.

 

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