Яйца и бананы взлетели в цене на волгоградских прилавках





Волгоградстат проводит еженедельный мониторинг цен на ряд социально-значимых товаров и услуг. Согласно полученным результатам в период с 15 по 21 сентября существеннее всего для потребителей подорожали куриные яйца - на 6,1%. Также дороже стали макаронные изделия - на 2,7%, макароны - на 1,8%.



Из плодовоовощной продукции значительный прирост стоимости у бананов - на 3,6%, яблоки прибавили в цене 1,5%.



При этом морковь подешевела на 3,8%, картофель - на 3,5%, помидоры - на 2,4%.



Среди продуктов снижение цены произошло на колбасы - на 3%, сосиски и сардельки стали выгоднее для покупки на 1,9%.



Отметим, мониторинг проводят в трёх городах региона - Волгограде, Михайловке и Камышине.