Под Волгоградом молодая жена участника СВО оставила мужа без 4 миллионов





Фроловский городской суд Волгоградской области взыскал с бывшей супруги участника СВО 4 миллиона 136 тысячи рублей в качестве неосновательного обогащения. Как рассказали в суде, с исковым заявлением к своей бывшей супруге Виктории Я. обратился Юрий П.

С октября 2024 года мужчина проходит военную службу по контракту в зоне проведения СВО. 13 декабря 2024 года он зарегистрировал брак с Викторией Я., однако в мае 2025 года брак между ними был расторгнут.

Выяснилось, что всего за несколько месяцев женщина потратила крупную сумму денег, которые мужчина получал за военную службу. После заключения контракта им были оформлены 2 банковские карты, одну из которых военнослужащий отдал Виктории для того, чтобы она по его просьбе перечисляла денежные средства его сослуживцам, которые имеют выход в населенные пункты, для снятия в банкомате денежных средств и передаче ему на его личные нужды. Однако женщина снятые деньги присваивала себе. До заключения брака в декабре 2024 года таким образом она завладела 1 миллионом 136 тысячами рублей. При этом доказать, что эти деньги она перевела сослуживцам военного или потратила их по его поручению, женщина не смогла.

В декабре 2024 года мужчина был тяжело ранен и ему произвели выплату в размере 3 миллионов рублей. Но и эти деньги уже ставшая женой участника СВО Виктория сняла и присвоила их себе.

Суд пришел к выводу, что выплата по ранению не может быть приравнена к заработной плате, поэтому она является целевой и не относится к имуществу, нажитому супругами во время брака. Также были отвергнуты утверждения женщины, что Юрий добровольно перечислял ей деньги и разрешал их тратить, так как доказать она это не смогла.

Теперь экс-супруга военного должна будет вернуть более 4 миллионов рублей своему бывшему мужу.

Решение в законную силу не вступило.





