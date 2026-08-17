Соцфонд напомнил о сроках продления единого пособия

Социальный фонд России опубликовал разъяснение о сроках подачи заявления на продление единого пособия.
Как сообщили в ведомстве, подать заявление на новый срок можно уже в последний месяц текущего периода назначения. Если обращение подано в этот срок и одобрено, пособие будет перечисляться по графику без перерыва.
Если заявление подано позже, выплату назначат с месяца обращения. Деньги поступят в течение пяти рабочих дней после принятия положительного решения.
Подать заявление можно одним из трёх способов:
– через портал «Госуслуги»;
– в клиентской службе Социального фонда России;
– в любом многофункциональном центре (МФЦ).