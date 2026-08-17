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Общество

Соцфонд напомнил о сроках продления единого пособия

Общество 17.08.2026 15:26
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17.08.2026 15:26


Социальный фонд России опубликовал разъяснение о сроках подачи заявления на продление единого пособия.

Как сообщили в ведомстве, подать заявление на новый срок можно уже в последний месяц текущего периода назначения. Если обращение подано в этот срок и одобрено, пособие будет перечисляться по графику без перерыва.

Если заявление подано позже, выплату назначат с месяца обращения. Деньги поступят в течение пяти рабочих дней после принятия положительного решения.

Подать заявление можно одним из трёх способов:

– через портал «Госуслуги»;

– в клиентской службе Социального фонда России;

– в любом многофункциональном центре (МФЦ).

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