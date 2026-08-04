В Волгоградской области и в 18 регионах сбили 320 БПЛА





Минобороны отчиталось о работе ПВО за период с вечера 3 августа до утра 4 августа. В 19 российских регионах, в том числе в Волгоградской области, сбили 320 украинских БПЛА. ПВО уничтожило вражеские беспилотники также в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе и в Республике Крым.

Напомним, около 22-00 ч. накануне, 3 августа, в Волгоградской области был объявлен режим беспилотной опасности. Он действовал около 7 часов.



Как сообщалось, о беспилотной опасности и мерах безопасности можно также узнать из мобильного приложения «112 ВО».



