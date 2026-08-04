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Общество

В Волгоградской области и в 18 регионах сбили 320 БПЛА

Общество 04.08.2026 08:46
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04.08.2026 08:46


Минобороны отчиталось о работе ПВО за период с вечера 3 августа до утра 4 августа. В  19 российских регионах, в том числе в Волгоградской области, сбили 320 украинских БПЛА. ПВО уничтожило вражеские беспилотники также в  Белгородской, Брянской,  Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе и в Республике Крым.

 

Напомним, около 22-00 ч. накануне, 3 августа, в Волгоградской области был объявлен режим беспилотной опасности. Он действовал около 7 часов. 
 

Как сообщалось, о беспилотной опасности и мерах безопасности можно также узнать из мобильного приложения «112 ВО».

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