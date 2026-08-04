



Колледж Волгоградского государственного медицинского университета установил новый рекорд приемной кампании 2026 года: принято уже 3204 заявления. В прошлом году было подано 3155 заявлений. При этом до окончания приемной кампании остается еще неделя.

В настоящий момент на бюджетные места претендует 1389 человек. Наибольший спрос на бюджетную основу сохраняется на «Стоматологию ортопедическую» - 409 заявлений и «Лечебное дело» - 380 заявлений.



Популярность колледжа вызвана расширением образовательных программ. Так, в учебном заведении впервые открыли набор на специальности «Медицинская оптика» и «Стоматологическое дело», а направление «Медицинский администратор», ранее доступное только в очной форме, теперь реализуется и в очно-заочном формате.





