



Именно столько жителей региона прошли регистрацию в новом приложении за месяц. По информации регионального комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, этот сервис создан для вызова экстренных оперативных служб.

Приложение помогает оперативно, не дожидаясь связи с оператором, вызвать экстренные службы и передать данные с помощью одной кнопки. На пульт диспетчера сигнал поступает уже с пакетом данных: координаты местонахождения, состояние здоровья (заболевания, группа крови, наличие аллергических реакций, инвалидности и т.д.), есть возможность прикрепить фото. Приложение позволяет передать дополнительную информацию с мобильного устройства даже без доступа в интернет – с помощью смс-сообщения.



В режиме реального времени в новостном разделе размещаются оперативные сводки и экстренные предупреждения, отдельно вынесены алгоритмы действий при визуальном обнаружении БПЛА. Среди полезных информационных материалов — инструкции по поведению в различных обстоятельствах, а также карта с расположением ближайших медпунктов, пожарных частей, полицейских участков, социально значимых учреждений и т.д. Также в приложение загружены адреса укрытий.