



Врач из Ростова-на-Дону Александр Александрович, отдыхавший в Архипо-Осиповке, сразу после происшествия приступил к оказанию помощи раненым на пляже. Как передает Привет-Ростов, позже он отправился в сельскую больницу, куда были доставлены большинство пострадавших, и продолжил работать вместе с местными коллегами.

Как сообщила заместитель главы Геленджика Янина Скорикова, специалист подключился к спасательным мероприятиям практически мгновенно и затем помогал в медучреждении, где требовалась дополнительная квалифицированная помощь.

По данным властей, многие отдыхающие получили травмы от разлетевшейся гальки. Эвакуация пострадавших с пляжа осуществлялась бригадами скорой медицинской помощи.

Фото: Привет-Ростов