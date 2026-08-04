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Происшествия

Отдыхающие спасли тонувшего мужчину в Волгоградской области

Происшествия 04.08.2026 07:09
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04.08.2026 07:09


В Новоаннинском районе Волгоградской области заплыв в реке Бузулук едва не стал смертельным для молодого человека. Мужчина отдыхал на «кошачьем» пляже в райцентре. Во время купания у него свело судорогами ногу – он стал захлебываться и скрылся под водой. 

На помощь парню бросились очевидцы. Они вытащили пловца на берег, но он  уже не подавал признаков жизни. Благодаря быстрой реакции и грамотно оказанной первой помощи  молодого человека удалось спасти, сообщает V102.RU со ссылкой на паблик Новоаннинский сегодня. 

Напомним, ранее сообщалось, чтов Волгоградской области за неделю утонули 7 человек. 

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