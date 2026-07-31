В Волгограде продолжаются работы по устранению последствий массированной террористической атаки украинских БПЛА по жилой и гражданской инфраструктуре. В результате ночного налета дронов ВСУ в жилых домах выбиты стекла.

– На территории Волгограда в результате массированной террористической атаки БПЛА повреждено остекление 8 МКД в Тракторозаводском районе. На время работы оперативных служб для жителей был оперативно открыт пункт временного размещения на территории школы №1, – уточнили в мэрии.

Власти подготовили автобусы для того, чтобы доставить жителей пострадавших от атаки домов в пункты временного размещения. Однако, как сообщается, в настоящее время на территории ПВР жителей нет.

Также городские службы оказывают помощь в тушении пожара на складе в Дзержинском районе. Муниципалитет направил на место происшествия дополнительные водовозки.

Фото сгенерировано ИИ