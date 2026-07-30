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Общество

Росгвардейцы в Волгограде с коллегами-силовиками задержали условных налетчиков

Общество 30.07.2026 21:05
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30.07.2026 21:05


На одной из охраняемых территорий Волгограда сотрудники Росгвардии и полиции провели совместную тренировку по действиям в условиях осложнения оперативной обстановки. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в учениях участвовали бойцы вневедомственной охраны, СОБР «Вектор» и ОМОН «Сталинград» Управления Росгвардии по региону, а также их коллеги из областного главка МВД.

По легенде, двое вооружённых злоумышленников проникли на объект и открыли стрельбу по окнам. Силовики оперативно заблокировли и задержали условных нарушителей. 

Как отметил заместитель начальника отдела вневедомственной охраны по Волгограду подполковник полиции Андрей Максимов, такие тренировки  совершенствуют навыки экстренного реагирования, поддерживают высокий профессиональный уровень сотрудников, от чего зависит  эффективность защиты имущества и безопасность граждан.

Фото: Управления Росгвардии по Волгоградской области

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