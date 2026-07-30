МЧС: Волгоградская область оказалась под новой угрозой БПЛА

В Волгоградской области 30 июля в 22-07 ч. вновь объявили беспилотную опасность. Тревожное сообщение опубликовало МЧС. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности. Волгоградцы сообщают о срабатывании сирены в Красноармейском районе.
Общество 30.07.2026 22:24
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30.07.2026 22:24
МЧС: Волгоградская область оказалась под новой угрозой БПЛА30.07.2026 22:24
Общество 30.07.2026 22:24
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Общество 30.07.2026 21:14
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Общество 30.07.2026 14:56
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Общество 30.07.2026 13:41
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Общество 30.07.2026 13:09
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Общество 30.07.2026 12:26