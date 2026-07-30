Волгоградские врачи спасли ехавшего на море 7-летнего ульяновца





Срочную медицинскую помощь юному пациенту из Ульяновска оказали специалисты Волгоградской областной детской клинической больницы. У мальчика был диагностирован диабетический кетоацидоз. Жизнь ребенка оказалась под угрозой.

Семилетний мальчик почувствовал себя плохо, когда его семья на автомобиле проезжала через Волгоградскую область на отдых к морю. У него появилась сильная жажда, слабость. В частной клинике ребенку сделали экспресс-анализ крови на глюкозу, а после получения результата срочно направили его в Волгоградскую областную детскую клиническую больницу.



Медики ВОДКБ выявили у ребенка диабетический кетоацидоз. Это жизнеугрожающее осложнение, возникающее при выраженном дефиците инсулина. Кетоацидоз нередко становится первым проявлением сахарного диабета 1 типа у детей.



Ребёнок был экстренно госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации ВОДКБ. Здесь начали интенсивную терапию, направленную на коррекцию нарушений обмена веществ, восполнение дефицита жидкости и нормализацию уровня глюкозы в крови. Уже на вторые сутки после стабилизации состояния ребёнок был переведён в эндокринологическое отделение, где продолжил лечение совместно с мамой. Мама и сын прошли курс в «Школе сахарного диабета» для детей и их родителей.



Мама мальчика Эльвина поблагодарила врачей за оказанную помощь. Сейчас он чувствует себя хорошо. Ребенку подобрали терапию для поддержании уровня глюкозы в крови и исключения подобных состояний.



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