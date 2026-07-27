Огненный смерч прошелся накануне, 26 июля, по населенным пунктам в Волгоградской области. Жара до 40 градусов, порывистый ветер сделали свое черное дело – в регионе произошло 24 пожара, оставившие людей без домов и хозяйства.

Всего, по данным ГУ МЧС по Волгоградской области, в селах Волгоградской области сгорели 7 жилых домов, 26 хозяйственных построек, в том числе бани и сенники. Огонь уничтожил также 3 нежилых дома и 2 гаража.

Так, в селе Орехово Даниловского района сгорели два деревянных дома и деревянная летняя кухня на 180 квадратах. В посёлке Торгунский Старополтавского района огонь уничтожил баню, частный дом, трактор и автомобиль. В селе Лобынец Котовского района пожар с нежилого дома перекинулся на жилой, повредив кровлю. В селе Политотдельское от огненной стихии не удалось отстоять четыре хозпостройки, а в селе Золотари Палласовского района - одну постройку. Осталась без жилья и семья в населенном пункте Соломатино Камышинского района – огонь, помимо дома, уничтожил еще два хозстроения.

К счастью, жители сел, где бушевали пожары, не пострадали. Однако владельцам сгоревшего хозяйства был причинен серьезный ущерб.