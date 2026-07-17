Волгоградские металлурги обеспечили нержавейкой весь ЮФО

В Волгоградской области объем отгруженных товаров в сфере металлургического производства в мае 2026 года составил 9,9 млрд рублей. Это на 7,1% больше, чем в предыдущем месяце текущего года, сообщили в Волгоградстате.

Напомним, 19 июля в России отмечается День металлурга. Волгоградские предприятия этой сферы вносят весомый вклад в экономику региона и Южного федерального округа. Волгоградские металлургические предприятия производят уникальную продукцию – трубы большого диаметра, специальные стали, заготовки и другие изделия. В мае 2026 года металлургическое производство Волгоградской области выросло на 6,7% по отношению к апрелю 2026 года. За этот период объём выплавки нелегированной стали составил 36,3 тыс. тонн, или 18,8% объема Южного федерального округа, стали нержавеющей – 8,4 тыс. тонн, или 99,6%.