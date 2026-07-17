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Общество

Андрей Бочаров уехал в Урюпинск

Общество 17.07.2026 10:49
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17.07.2026 10:49


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров покинул региональный центр утром 17 июля и отправился в столицу российской провинции – Урюпинск. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона лично намерен оценить итоги реализованных проектов развития сельских территорий, модернизацию социальной и промышленной инфраструктуры и в самом Урюпинске, и в населенных пунктах Урюпинского района. Предполагается, что перед местными чиновниками сегодня Бочаровым будут поставлены новые задачи.

Первая остановка, которую совершил губернатор, – станица Михайловская, где 145 лет назад родился выдающийся живописец Илья Машков. Глава региона осмотрел объекты, связанные с именем знаменитого земляка.

В центре станицы – благоустроенный сквер, созданный на средства президентского гранта. Здесь установлен памятник художнику, а вокруг – репродукции его картин, вымощенные дорожки, газоны, скамейки и декоративные арки. Парк стал любимым местом отдыха для местных жителей и гостей.

Рядом, в историческом купеческом здании, открылся Дом творчества им. Машкова. На его реконструкцию и оснащение направили областной бюджет и президентский грант. Теперь здесь работают выставочное пространство и отделение Урюпинской детской школы искусств — с классами для занятий музыкой и живописью. Для юных художников закупили мольберты, творческие наборы, литературу и видеоматериалы. Центр стал площадкой для лекций и творческих мероприятий, сохраняющих культурное наследие района.


Местный дом культуры, в котором разместился выставочный зал имени Машкова, капитально отремонтировали по федеральному проекту «Культура малой родины». Сегодня здесь работают библиотека, казачий вокальный и танцевальный ансамбли, клуб активного долголетия, кружки для детей и взрослых – от краеведения до декоративно-прикладного творчества.

В ДК губернатор пообщался с детьми, которые приехали в Михайловскую на каникулы из Волгограда, Воронежа и Сочи. Ребята участвуют в благотворительном проекте по сохранению народных ремесел: лепят, вяжут, плетут из лозы и создают изделия ручной работы.

В хуторе Попов Бочаров осмотрел новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения». В здании предусмотрены смотровой, приемный и процедурный кабинеты, созданы условия для маломобильных пациентов, благоустроена территория. Помощь здесь получают около тысячи жителей. Прием ведет фельдшер, приехавший по программе «Земский фельдшер».

Губернатор пообщался с сотрудниками и пациентами, подчеркнув значимость таких проектов для повышения качества жизни на селе.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области 

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