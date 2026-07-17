Сегодня, 17 июля, жители Волгограда вспоминают памятную дату в героической истории родного города. Ровно 84 года назад здесь, на берегах Волги, началась Сталинградская битва, которая длилась ровно 200 дней и ночей. Красная Армия ценой невероятных усилий, благодаря мужеству и храбрости бойцов, простых жителей разгромили группировку фашисткой Германии и ее союзников, что изменило дальнейший ход Великой Отечественной войны и привело к окончательному разгрому противника.

Здесь жизнь и смерть сошлись на поле боя,

На свет и мрак огромный мир деля.

Священной местью павшего героя