Волгоградцы поддержали призыв депутата ГД не «кошмарить» дачников

Большинство читателей ИА «Высота 102» в МАКС поддержали инициативу депутата Госдумы РФ Сергея Миронова к местным властям разрешить дачникам спокойно продавать излишки со своих огородов в оживленных местах, за что их сейчас штрафуют за несанкционированную торговлю до 5 тысяч рублей. Для многих такие суммы неподъемны.

Парламентарий считает, что если разрешить гражданам торговать сельхозпродукцией у крупных магазинов, гипермаркетов и остановок, то такое решение в непростое время поможет многим семьям заработать дополнительные средства.

Напомним, что политик также раскритиковал существующий порядок, согласно которому легальная продажа разрешена только на ярмарках выходного дня и колхозных рынках. Миронов считает, что такие площадки созданы не для простых людей, а для агрохолдингов, фермеров и перекупщиков. Чтобы торговать легально дачникам, депутат предлагает пересмотреть правила благоустройства, которые запрещают торговлю «в неположенных местах». Обращение Миронова адресована к властям во всех субъектах и городах России.

Фото из архива ИА «Высота 102»