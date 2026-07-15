Мобильные офисы ФНС откроют в Котово, Октябрьском и Котельниково





Мобильные офисы УФНС продолжают работу в Волгограде и районах области. Такая форма взаимодействия удобна для жителей отдаленных населенных пунктов – получить консультацию специалиста можно без визита в налоговую инспекцию. Как сообщает ИА «Высота 102», в конце июля – начале августа налоговая служба планирует выезды в Котово, Котельниково и Октябрьский. Состоится прием и в Волгограде.

График работы мобильных офисов:

Котово – 30 июля с 10:00 до 15:00 – МФЦ Котовского района (ул. Победы, 2);





– 30 июля с 10:00 до 15:00 – МФЦ Котовского района (ул. Победы, 2); Волгоград – 31 июля с 10:00 до 13:00 – МФЦ Центрального района (ул. Комсомольская, 10);





– 31 июля с 10:00 до 13:00 – МФЦ Центрального района (ул. Комсомольская, 10); Октябрьский – 4 августа с 10:00 до 12:00 – МФЦ Октябрьского района (ул. Дзержинского, 42);





– 4 августа с 10:00 до 12:00 – МФЦ Октябрьского района (ул. Дзержинского, 42); Котельниково – 4 августа с 13:00 до 15:00 – МФЦ Котельниковского района (ул. Ленина, 31).

На месте специалисты налоговой службы проконсультируют жителей населенных пунктов по любым вопросам налогообложения, помогут проверить наличие задолженности и при необходимости выдадут квитанции для ее оплаты.

Также все желающие смогут узнать о возможностях электронных сервисов ФНС и получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика».