Раненым ветеранам СВО и правоохранителям сократили рабочую неделю





15 июля вступили в силу поправки в законодательство, разрешающие ветеранам специальной военной операции по защите Донбасса, а также другим категориям военнослужащих и силовых структур, получившим серьёзные увечья, рассчитывать на сокращённую на пять часов рабочую неделю с сохранением установленной зарплаты.

По информации «Парламентской газеты», льготой смогут воспользоваться не только кадровые военные, но и бойцы добровольческих подразделений, сотрудники МВД и Росгвардии, ФСИН, судебные приставы.

Отметим, по мнению законодателей, новая мера поддержки позволит улучшить возможности бойцов для реабилитации и медицинского обслуживания.

Фото из архива ИА «Высота 102»